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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
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مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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150 د
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183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250107/مجدي-يعقوب-يقود-إنجازا-طبيا-صمامات-قلب-تنمو-طبيعيا-في-الجسم-1096554858.html
مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم
مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم
سبوتنيك عربي
كشف طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، عن تقنية جديدة تمثل أملًا لمرضى القلب، الذين يعانون من مشاكل في الصمامات. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T10:36+0000
2025-01-07T10:36+0000
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وبحسب الطبيب المصري الشهير، فإن تلك التقنية ستسمح بتوفير صمامات تنمو طبيعيا داخل أجسام المرضى، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.وسيسهم ذلك في تخفيف معاناة المرضى، الذين يحتاجون في الوقت الحالي إلى عمليات متكررة لعلاج مشاكل الصمامات التي يعانون منها.وتتكون الصمامات التي كشف عنها الجراح المصري العالمي، من "سقالات" ألياف يمكنها جمع الأنسجة حولها في موقع الصمام، حيث تذوب تدريجيا في وقت تواصل فيه الأنسجة بناء الصمامات، التي تتطور بصورة طبيعية مثل باقي الصمامات السليمة داخل جسم الإنسان.ويواجه مرضى القلب تحديات فيما يتعلق بالحصول على الصمامات المتاحة حالية، التي إما أن تكون صمامات ميكانيكية أو مكونة من أنسجة حيوانات، لأنها لا تنسجم مع الجهاز المناعي أو تتعطل، وفي جميع الأحوال تكون هناك حاجة لاستبدالها من وقت إلى آخر بعمليات جراحية متكررة تسبب معاناة كبيرة للمرضى، بحسب الطبيب المصري العالمي.وأوضح الدكتور مجدي يعقوب، أن المرضى يحتاجون حاليا إلى أنواع متطورة من الصمامات التي يمكنها أن تنمو مع أجسامهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر توفره التقنية الجديدة التي توصل إليها.وأظهرت الأبحاث المنشورة في هذا الشأن نتائج واعدة، حيث تم مراقبة تطور صمامات تحاكي الصمامات الطبيعية داخل أجسام الأغنام.ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر خلال 18 شهرا وتشمل عشرات المرضى، الذين يشاركون في التجارب داخل مؤسسات طبية بارزة وبوجود خبراء دوليين.وبحسب جراح القلب العالمي، فإن تقنية الصمامات الحية الجديدة، قد تغيّر حياة الآلاف من المرضى عالميًا، لأن أبرز مزاياها سيكون تجنب العمليات الجراحية المتكررة.
https://sarabic.ae/20200114/مجدي-يعقوب-يتحدث-عن-حقيقة-القلب-المكسور-وخطورة-الحزن-والخوف-1044062969.html
https://sarabic.ae/20220826/تبديل-صمام-قلب-مريض-عمره-101-سنة-في-الكويت-1066864884.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن

مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم

10:36 GMT 07.01.2025
© Getty Images / BSIP / Contributorعلاج مرضى القلب
علاج مرضى القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / BSIP / Contributor
تابعنا عبر
كشف طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، عن تقنية جديدة تمثل أملًا لمرضى القلب، الذين يعانون من مشاكل في الصمامات.
وبحسب الطبيب المصري الشهير، فإن تلك التقنية ستسمح بتوفير صمامات تنمو طبيعيا داخل أجسام المرضى، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وسيسهم ذلك في تخفيف معاناة المرضى، الذين يحتاجون في الوقت الحالي إلى عمليات متكررة لعلاج مشاكل الصمامات التي يعانون منها.
مجدي يعقوب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2020
مجتمع
مجدي يعقوب يتحدث عن حقيقة "القلب المكسور" وخطورة الحزن والخوف
14 يناير 2020, 21:49 GMT
وتتكون الصمامات التي كشف عنها الجراح المصري العالمي، من "سقالات" ألياف يمكنها جمع الأنسجة حولها في موقع الصمام، حيث تذوب تدريجيا في وقت تواصل فيه الأنسجة بناء الصمامات، التي تتطور بصورة طبيعية مثل باقي الصمامات السليمة داخل جسم الإنسان.
ويواجه مرضى القلب تحديات فيما يتعلق بالحصول على الصمامات المتاحة حالية، التي إما أن تكون صمامات ميكانيكية أو مكونة من أنسجة حيوانات، لأنها لا تنسجم مع الجهاز المناعي أو تتعطل، وفي جميع الأحوال تكون هناك حاجة لاستبدالها من وقت إلى آخر بعمليات جراحية متكررة تسبب معاناة كبيرة للمرضى، بحسب الطبيب المصري العالمي.
وأوضح الدكتور مجدي يعقوب، أن المرضى يحتاجون حاليا إلى أنواع متطورة من الصمامات التي يمكنها أن تنمو مع أجسامهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر توفره التقنية الجديدة التي توصل إليها.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
تبديل صمام قلب مريض عمره 101 سنة في الكويت
26 أغسطس 2022, 10:48 GMT
وأظهرت الأبحاث المنشورة في هذا الشأن نتائج واعدة، حيث تم مراقبة تطور صمامات تحاكي الصمامات الطبيعية داخل أجسام الأغنام.
ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر خلال 18 شهرا وتشمل عشرات المرضى، الذين يشاركون في التجارب داخل مؤسسات طبية بارزة وبوجود خبراء دوليين.
وبحسب جراح القلب العالمي، فإن تقنية الصمامات الحية الجديدة، قد تغيّر حياة الآلاف من المرضى عالميًا، لأن أبرز مزاياها سيكون تجنب العمليات الجراحية المتكررة.
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