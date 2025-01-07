https://sarabic.ae/20250107/مجدي-يعقوب-يقود-إنجازا-طبيا-صمامات-قلب-تنمو-طبيعيا-في-الجسم-1096554858.html
مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم
مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم
سبوتنيك عربي
كشف طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، عن تقنية جديدة تمثل أملًا لمرضى القلب، الذين يعانون من مشاكل في الصمامات. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب الطبيب المصري الشهير، فإن تلك التقنية ستسمح بتوفير صمامات تنمو طبيعيا داخل أجسام المرضى، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.وسيسهم ذلك في تخفيف معاناة المرضى، الذين يحتاجون في الوقت الحالي إلى عمليات متكررة لعلاج مشاكل الصمامات التي يعانون منها.وتتكون الصمامات التي كشف عنها الجراح المصري العالمي، من "سقالات" ألياف يمكنها جمع الأنسجة حولها في موقع الصمام، حيث تذوب تدريجيا في وقت تواصل فيه الأنسجة بناء الصمامات، التي تتطور بصورة طبيعية مثل باقي الصمامات السليمة داخل جسم الإنسان.ويواجه مرضى القلب تحديات فيما يتعلق بالحصول على الصمامات المتاحة حالية، التي إما أن تكون صمامات ميكانيكية أو مكونة من أنسجة حيوانات، لأنها لا تنسجم مع الجهاز المناعي أو تتعطل، وفي جميع الأحوال تكون هناك حاجة لاستبدالها من وقت إلى آخر بعمليات جراحية متكررة تسبب معاناة كبيرة للمرضى، بحسب الطبيب المصري العالمي.وأوضح الدكتور مجدي يعقوب، أن المرضى يحتاجون حاليا إلى أنواع متطورة من الصمامات التي يمكنها أن تنمو مع أجسامهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر توفره التقنية الجديدة التي توصل إليها.وأظهرت الأبحاث المنشورة في هذا الشأن نتائج واعدة، حيث تم مراقبة تطور صمامات تحاكي الصمامات الطبيعية داخل أجسام الأغنام.ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر خلال 18 شهرا وتشمل عشرات المرضى، الذين يشاركون في التجارب داخل مؤسسات طبية بارزة وبوجود خبراء دوليين.وبحسب جراح القلب العالمي، فإن تقنية الصمامات الحية الجديدة، قد تغيّر حياة الآلاف من المرضى عالميًا، لأن أبرز مزاياها سيكون تجنب العمليات الجراحية المتكررة.
https://sarabic.ae/20200114/مجدي-يعقوب-يتحدث-عن-حقيقة-القلب-المكسور-وخطورة-الحزن-والخوف-1044062969.html
https://sarabic.ae/20220826/تبديل-صمام-قلب-مريض-عمره-101-سنة-في-الكويت-1066864884.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, مصر, أخبار مصر الآن
مجدي يعقوب يقود إنجازا طبيا.. صمامات قلب تنمو طبيعيا في الجسم
كشف طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، عن تقنية جديدة تمثل أملًا لمرضى القلب، الذين يعانون من مشاكل في الصمامات.
وبحسب الطبيب المصري الشهير، فإن تلك التقنية ستسمح بتوفير صمامات تنمو طبيعيا داخل أجسام المرضى، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وسيسهم ذلك في تخفيف معاناة المرضى
، الذين يحتاجون في الوقت الحالي إلى عمليات متكررة لعلاج مشاكل الصمامات التي يعانون منها.
وتتكون الصمامات التي كشف عنها الجراح المصري العالمي، من "سقالات" ألياف يمكنها جمع الأنسجة حولها في موقع الصمام، حيث تذوب تدريجيا في وقت تواصل فيه الأنسجة بناء الصمامات، التي تتطور بصورة طبيعية مثل باقي الصمامات السليمة داخل جسم الإنسان.
ويواجه مرضى القلب تحديات فيما يتعلق بالحصول على الصمامات المتاحة حالية، التي إما أن تكون صمامات ميكانيكية أو مكونة من أنسجة حيوانات، لأنها لا تنسجم مع الجهاز المناعي أو تتعطل، وفي جميع الأحوال تكون هناك حاجة لاستبدالها من وقت إلى آخر بعمليات جراحية متكررة تسبب معاناة كبيرة للمرضى، بحسب الطبيب المصري
العالمي.
وأوضح الدكتور مجدي يعقوب، أن المرضى يحتاجون حاليا إلى أنواع متطورة من الصمامات التي يمكنها أن تنمو مع أجسامهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر توفره التقنية الجديدة التي توصل إليها.
وأظهرت الأبحاث المنشورة في هذا الشأن نتائج واعدة، حيث تم مراقبة تطور صمامات تحاكي الصمامات
الطبيعية داخل أجسام الأغنام.
ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر خلال 18 شهرا وتشمل عشرات المرضى، الذين يشاركون في التجارب داخل مؤسسات طبية بارزة وبوجود خبراء دوليين.
وبحسب جراح القلب العالمي، فإن تقنية الصمامات الحية الجديدة، قد تغيّر حياة الآلاف من المرضى عالميًا، لأن أبرز مزاياها سيكون تجنب العمليات الجراحية المتكررة.