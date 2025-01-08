https://sarabic.ae/20250108/أقوى-10-جيوش-أفريقية-في-2024-1096588151.html
أقوى 10 جيوش أفريقية في 2024
أقوى 10 جيوش أفريقية في 2024
سبوتنيك عربي
احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والـ15 عالميًا بين أقوى الجيوش في 2024، وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T13:07+0000
2025-01-08T13:07+0000
2025-01-08T13:07+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096587784_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_1f997fdca15de0a4fe638d4647f4f7be.png
ويقدر هذا التصنيف حجم القوة الإجمالية لأي جيش بغض النظر عن التفاوت في حجم الإنفاق الدفاعي السنوي وعدد الجنود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096587784_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_18c409aa9746a9acb892a0dfbbb69ebc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أقوى 10 جيوش أفريقية في 2024
احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والـ15 عالميًا بين أقوى الجيوش في 2024، وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية.
ويقدر هذا التصنيف حجم القوة الإجمالية لأي جيش بغض النظر عن التفاوت في حجم الإنفاق الدفاعي السنوي وعدد الجنود.