https://sarabic.ae/20250108/المجر-تعلق-على-خطط-أوكرانيا-لإغلاق-جميع-طرق-إمداد-الطاقة-من-روسيا-1096594330.html
المجر تعلق على خطط أوكرانيا لإغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا
المجر تعلق على خطط أوكرانيا لإغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، رغبة أوكرانيا في إغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة"، وتتعارض مع... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T15:16+0000
2025-01-08T15:16+0000
2025-01-08T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وكتب سيارتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إغلاق طرق ضخ الغاز الطبيعي والنفط أمر غير مقبول ويتعارض مع التطلعات الأوكرانية المرتبطة بالاندماج الأوروبي".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وضعت الاقتصاد الأوروبي مرارًا في موقف صعب، وقد فعلت كييف ذلك مرة أخرى من خلال وقف عبور الغاز الروسي.وقال سيارتو: "منذ أن أصبح وقف خط نقل الغاز عبر أوكرانيا نهائيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول الماضي)، ارتفع سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية بنسبة 20%".
https://sarabic.ae/20250107/المجر-أوكرانيا-وضعت-الاقتصاد-الأوروبي-في-موقف-صعب-1096555826.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر تعلق على خطط أوكرانيا لإغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا
15:16 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 08.01.2025)
اعتبر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، رغبة أوكرانيا في إغلاق جميع طرق إمداد الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة"، وتتعارض مع تطلعات كييف نحو الاندماج الأوروبي.
وكتب سيارتو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إغلاق طرق ضخ الغاز الطبيعي والنفط أمر غير مقبول ويتعارض مع التطلعات الأوكرانية المرتبطة بالاندماج الأوروبي".
وأشار إلى أنه تم نشر مشروع قانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني ينص على وقف ضخ الغاز الروسي، وأيضا النفط الروسي إلى أوروبا طوال فترة الصراع.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وضعت الاقتصاد الأوروبي مرارًا في موقف صعب، وقد فعلت كييف ذلك مرة أخرى من خلال وقف عبور الغاز الروسي.
وقال سيارتو: "منذ أن أصبح وقف خط نقل الغاز عبر أوكرانيا نهائيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول الماضي)، ارتفع سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية بنسبة 20%".