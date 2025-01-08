https://sarabic.ae/20250108/شهادة-البكالوريا-المصرية-الجديدة-هل-تكتب-نهاية-نظام-الثانوية-العامة؟-1096600481.html

شهادة البكالوريا المصرية الجديدة... هل تكتب نهاية نظام الثانوية العامة؟

شهادة البكالوريا المصرية الجديدة... هل تكتب نهاية نظام الثانوية العامة؟

سبوتنيك عربي

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل نظام "البكالوريا" المصرية الجديد، والذي يحل بديلا عن... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T17:54+0000

2025-01-08T17:54+0000

2025-01-08T17:54+0000

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن "هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي بهدف تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية".وعزا المسؤول المصري الهدف من نظام "البكالوريا" الجديد إلى عدم الحفظ والتلقين، موضحا أنه يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها، والتي تشمل أقسام (الطب وعلوم الحياة – الهندسة وعلوم الحاسب – الأعمال – الآداب والفنون).وأشار زلطة إلى أن "مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل".وأوضح متحدث التعليم المصري أن "المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي، تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء)".وحول مواد الصف الثالث الثانوي، أكد شادي زلطة أنها "تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، والمواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء)".وبشأن دخول الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد، فقد لفت متحدث التعليم المصري أنه سيكون مجانًا للمرة الأولى فقط، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، مضيفا أن "الطالب الراسب والطالب الذي يريد تحسين مجموعه؛ بإمكانه التقديم على دخول الامتحان مرة أخرى؛ ولكن بالرسوم المقرر بـ500 جنيه".وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن مقترح نظام "البكالوريا" المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش للحوار المجتمعي عبر عدد من الجلسات يشارك فيها أطراف المنظومة التعليمية كافة، من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.

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