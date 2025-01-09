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https://sarabic.ae/20250109/إيطاليا-تعلن-ضم-5-دول-أفريقية-جديدة-إلى-خطة-ماتي-1096633895.html
إيطاليا تعلن ضم 5 دول أفريقية جديدة إلى خطة "ماتي"
إيطاليا تعلن ضم 5 دول أفريقية جديدة إلى خطة "ماتي"
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن خطة "ماتي" الخاصة بالقارة الأفريقية تمثل حجر الأساس لتعاون قائم على المصداقية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T16:03+0000
2025-01-09T16:03+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول ميلوني، إن مصداقية العمل هي السبب في استمرارية خطة "ماتي".وأعلنت رئيس وزراء إيطاليا ضم 5 دول جديدة إلى خطة "ماتي"، مشيرة إلى أن توسيع الخطة يمثل أكبر التحديات التي تواجه روما في عام 2025.وتابعت: "يتطلب توسيع الخطة ضم بلدان جديدة حتى يمكن نقل المبادرات والمشروعات إليها".وأوضحت أن الدول التي تم اختيارها لتوسيع خطة "ماتي" هي السنغال وتنزانيا وأنغولا وغانا وموريتانيا.وتستمد خطة "ماتي" تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس شركة "إيني"، عملاق الطاقة الإيطالي، وتهدف إلى وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل أفريقيا الشمالية.كما تهدف الخطة إلى تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو نهج مزدوج، يضمن فوائد مشتركة لإيطاليا والبلدان المنتجة للنفط في القارة الأفريقية، حسب تقرير المجلس الأوروبي.
https://sarabic.ae/20230723/إيطاليا-يجب-أن-نتعاون-ضد-الهجرة-غير-الشرعية-ونعزز-مبادرات-مكافحة-الفقر-1079328333.html
https://sarabic.ae/20230916/إيطاليا-تعلن-عن-إجراءات-استثنائية-للتعامل-مع-أزمة-الهجرة-1081089223.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيطاليا, السنغال, أفريقيا
أخبار العالم الآن, العالم, إيطاليا, السنغال, أفريقيا

إيطاليا تعلن ضم 5 دول أفريقية جديدة إلى خطة "ماتي"

16:03 GMT 09.01.2025
© Getty Images / Antonio Masiello / Contributorجورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا
جورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Antonio Masiello / Contributor
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن خطة "ماتي" الخاصة بالقارة الأفريقية تمثل حجر الأساس لتعاون قائم على المصداقية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول ميلوني، إن مصداقية العمل هي السبب في استمرارية خطة "ماتي".
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
إيطاليا: يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز مبادرات مكافحة الفقر
23 يوليو 2023, 19:08 GMT
وأعلنت رئيس وزراء إيطاليا ضم 5 دول جديدة إلى خطة "ماتي"، مشيرة إلى أن توسيع الخطة يمثل أكبر التحديات التي تواجه روما في عام 2025.
وتابعت: "يتطلب توسيع الخطة ضم بلدان جديدة حتى يمكن نقل المبادرات والمشروعات إليها".
وأوضحت أن الدول التي تم اختيارها لتوسيع خطة "ماتي" هي السنغال وتنزانيا وأنغولا وغانا وموريتانيا.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال لقائها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، واشنطن، 27 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
إيطاليا تعلن عن "إجراءات استثنائية" للتعامل مع أزمة الهجرة
16 سبتمبر 2023, 10:18 GMT
وتستمد خطة "ماتي" تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس شركة "إيني"، عملاق الطاقة الإيطالي، وتهدف إلى وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل أفريقيا الشمالية.
كما تهدف الخطة إلى تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو نهج مزدوج، يضمن فوائد مشتركة لإيطاليا والبلدان المنتجة للنفط في القارة الأفريقية، حسب تقرير المجلس الأوروبي.
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