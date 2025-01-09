https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس النواب اللبناني، جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، بعدما فشل المجلس في دورة التصويت... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:31+0000
2025-01-09T14:31+0000
2025-01-09T14:31+0000
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انفوجرافيك, لبنان, инфографика
انفوجرافيك, لبنان, инфографика
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
انتخب مجلس النواب اللبناني، جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، بعدما فشل المجلس في دورة التصويت الأولى من الحصول على ثلثي عدد المجلس.