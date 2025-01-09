صور توثق تحول كاليفورنيا إلى "جحيم أحمر"

منازل مطلة على الشاطئ تدمرت بسبب حريق باليساديس، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا.
منازل مطلة على الشاطئ تدمرت بسبب حريق باليساديس، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا.
احترق تمثال وأبنية أخرى بينما اجتاح حريق باليساديس حيًا وسط رياح شديدة في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
احترق تمثال وأبنية أخرى بينما اجتاح حريق باليساديس حيًا وسط رياح شديدة في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس
إجلاء أحد السكان من منشأة للمسنين مع اقتراب الحريق من الأبنية.
إجلاء أحد السكان من منشأة للمسنين مع اقتراب الحريق من الأبنية.
رجل إطفاء يكافح حريق إيتون وسط نيران التفت حول المنطقة.
رجل إطفاء يكافح حريق إيتون وسط نيران التفت حول المنطقة.
مشهد يوثق ذوبان أحد الصناديق الصحفية وبقاء أوراق محترقة في داخله.
مشهد يوثق ذوبان أحد الصناديق الصحفية وبقاء أوراق محترقة في داخله.
الرياح تدفع حبات الجمر إلى داخل منزل أثناء انتشار حريق إيتون وبسبب رياح سانتا آنا الشديدة، اتسع نطاق حريق ليدمر الكثير من المنازل.
الرياح تدفع حبات الجمر إلى داخل منزل أثناء انتشار حريق إيتون وبسبب رياح سانتا آنا الشديدة، اتسع نطاق حريق ليدمر الكثير من المنازل.
رجل يسير بجوار متجر دمره حريق إيتون حيث يمسك الرجل بمنديل لمنع استنشاق الدخان وينظر بحزن إلى طرقات المدينة المحترقة.
رجل يسير بجوار متجر دمره حريق إيتون حيث يمسك الرجل بمنديل لمنع استنشاق الدخان وينظر بحزن إلى طرقات المدينة المحترقة.
تحول موقف انتظار إلى "مقبرة للسيارات" في أحد المتاجر داخل مدينة ألتادينا بكاليفورنيا، بعد قيام الرياح بتوسيع نطاق الحرائق لتشمل 25 ألف فدان وإجلاء 30 ألف شخص.
تحول موقف انتظار إلى "مقبرة للسيارات" في أحد المتاجر داخل مدينة ألتادينا بكاليفورنيا، بعد قيام الرياح بتوسيع نطاق الحرائق لتشمل 25 ألف فدان وإجلاء 30 ألف شخص.