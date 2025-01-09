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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/صور-توثق-تحول-كاليفورنيا-إلى-جحيم-أحمر--1096611220.html
صور توثق تحول كاليفورنيا إلى "جحيم أحمر"
صور توثق تحول كاليفورنيا إلى "جحيم أحمر"
سبوتنيك عربي
شهدت كاليفورنيا حرائق شاسعة حولت المقاطعة الأمريكية إلى "جحيم أحمر"، خصوصا بعد احتراق منطقة الحواجز وتدمير نحو ألف مبنى ويغطي الحريق أكثر من ألفي هكتار،... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, كاليفورنيا, حرائق غابات
фото, صور, كاليفورنيا, حرائق غابات

صور توثق تحول كاليفورنيا إلى "جحيم أحمر"

11:05 GMT 09.01.2025
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شهدت كاليفورنيا حرائق شاسعة حولت المقاطعة الأمريكية إلى "جحيم أحمر"، خصوصا بعد احتراق منطقة الحواجز وتدمير نحو ألف مبنى ويغطي الحريق أكثر من ألفي هكتار، بالتزامن مع قيام السلطات بإجلاء عشرات الآلاف من السكان.
© AP Photo / Mark J. Terrill

منازل مطلة على الشاطئ تدمرت بسبب حريق باليساديس، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا.

منازل مطلة على الشاطئ تدمرت بسبب حريق باليساديس، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

منازل مطلة على الشاطئ تدمرت بسبب حريق باليساديس، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في ماليبو، كاليفورنيا.

© AP Photo / Damian Dovarganes

احترق تمثال وأبنية أخرى بينما اجتاح حريق باليساديس حيًا وسط رياح شديدة في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

احترق تمثال وأبنية أخرى بينما اجتاح حريق باليساديس حيًا وسط رياح شديدة في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Damian Dovarganes

احترق تمثال وأبنية أخرى بينما اجتاح حريق باليساديس حيًا وسط رياح شديدة في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس

© AP Photo / Ethan Swope

إجلاء أحد السكان من منشأة للمسنين مع اقتراب الحريق من الأبنية.

إجلاء أحد السكان من منشأة للمسنين مع اقتراب الحريق من الأبنية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ethan Swope

إجلاء أحد السكان من منشأة للمسنين مع اقتراب الحريق من الأبنية.

© AP Photo / Ethan Swope

رجل إطفاء يكافح حريق إيتون وسط نيران التفت حول المنطقة.

رجل إطفاء يكافح حريق إيتون وسط نيران التفت حول المنطقة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ethan Swope

رجل إطفاء يكافح حريق إيتون وسط نيران التفت حول المنطقة.

© AP Photo / Damian Dovarganes

مشهد يوثق ذوبان أحد الصناديق الصحفية وبقاء أوراق محترقة في داخله.

مشهد يوثق ذوبان أحد الصناديق الصحفية وبقاء أوراق محترقة في داخله. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Damian Dovarganes

مشهد يوثق ذوبان أحد الصناديق الصحفية وبقاء أوراق محترقة في داخله.

© Getty Images / Justin Sullivan

الرياح تدفع حبات الجمر إلى داخل منزل أثناء انتشار حريق إيتون وبسبب رياح سانتا آنا الشديدة، اتسع نطاق حريق ليدمر الكثير من المنازل.

الرياح تدفع حبات الجمر إلى داخل منزل أثناء انتشار حريق إيتون وبسبب رياح سانتا آنا الشديدة، اتسع نطاق حريق ليدمر الكثير من المنازل. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Justin Sullivan

الرياح تدفع حبات الجمر إلى داخل منزل أثناء انتشار حريق إيتون وبسبب رياح سانتا آنا الشديدة، اتسع نطاق حريق ليدمر الكثير من المنازل.

© AP Photo / Ethan Swope

رجل يسير بجوار متجر دمره حريق إيتون حيث يمسك الرجل بمنديل لمنع استنشاق الدخان وينظر بحزن إلى طرقات المدينة المحترقة.

رجل يسير بجوار متجر دمره حريق إيتون حيث يمسك الرجل بمنديل لمنع استنشاق الدخان وينظر بحزن إلى طرقات المدينة المحترقة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ethan Swope

رجل يسير بجوار متجر دمره حريق إيتون حيث يمسك الرجل بمنديل لمنع استنشاق الدخان وينظر بحزن إلى طرقات المدينة المحترقة.

© Getty Images / Justin Sullivan

تحول موقف انتظار إلى "مقبرة للسيارات" في أحد المتاجر داخل مدينة ألتادينا بكاليفورنيا، بعد قيام الرياح بتوسيع نطاق الحرائق لتشمل 25 ألف فدان وإجلاء 30 ألف شخص.

تحول موقف انتظار إلى &quot;مقبرة للسيارات&quot; في أحد المتاجر داخل مدينة ألتادينا بكاليفورنيا، بعد قيام الرياح بتوسيع نطاق الحرائق لتشمل 25 ألف فدان وإجلاء 30 ألف شخص. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Justin Sullivan

تحول موقف انتظار إلى "مقبرة للسيارات" في أحد المتاجر داخل مدينة ألتادينا بكاليفورنيا، بعد قيام الرياح بتوسيع نطاق الحرائق لتشمل 25 ألف فدان وإجلاء 30 ألف شخص.

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