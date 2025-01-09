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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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لقاء سبوتنيك
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لقاء سبوتنيك
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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https://sarabic.ae/20250109/مجلة-أمريكية-السعودية-تعتزم-شراء-100-مقاتلة-شبحية-من-تركيا-1096620381.html
مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا
مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا
سبوتنيك عربي
أشارت مجلة أمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء 100 طائرة من طراز "قآن" الشبحية التي تطورها تركيا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:02+0000
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وبحسب المجلة، فإن سعي الرياض للحصول على المقاتلة التركية يعكس حجم النمو الذي حققته أنقرة على المستوى العالمي، وظهورها الواضح كقوة صاعدة في الشرق الأوسط.وطورت أنقرة مقاتلتها الخاصة التي تنتمي إلى الجيل الخامس، ردا على استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، إثر حصولها على صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400".ومن المقرر أن تدخل "قآن" الخدمة عام 2028، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أجرت عدة طلعات تجريبية في عام 2024.وتسعى تركيا للتعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة "قآن" على غرار برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية الذي شاركت فيه 14 دولة.وصممت تركيا مقاتلة "قآن" لتكون طائرة هيمنة جوية يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي وخوض المعارك الجوية بما تملكه من أسلحة "جو - جو"، إضافة إلى قدرتها على رصد وتتبع الأهداف في ظروف الحروب الإلكترونية المعقدة.كما أنها مصممة لخوض الحروب المشتركة بفضل تزويدها بأنظمة مشاركة البيانات مع منصات جوية أخرى ومع مراكز القيادة في نفس الوقت، مع قدرتها على التحليق بسرعات تصل إلى 1.8 (ماخ)، أي ما يقرب من ضعفي سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كلم/ ساعة.
https://sarabic.ae/20241017/هل-تنضم-السعودية-لبرنامج-المقاتلة-الشبحية-التركية-قآن-1093881953.html
https://sarabic.ae/20240222/أردوغان-المقاتلة-التركية-قآن-ستدخل-الخدمة-في-2028-1086316375.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن

مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا

11:02 GMT 09.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorمقاتلة قآن التركية
مقاتلة قآن التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أشارت مجلة أمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء 100 طائرة من طراز "قآن" الشبحية التي تطورها تركيا.
وبحسب المجلة، فإن سعي الرياض للحصول على المقاتلة التركية يعكس حجم النمو الذي حققته أنقرة على المستوى العالمي، وظهورها الواضح كقوة صاعدة في الشرق الأوسط.
القوات الجوية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
هل تحصل السعودية على مقاتلة "قآن" الشبحية؟
17 أكتوبر 2024, 15:52 GMT
وطورت أنقرة مقاتلتها الخاصة التي تنتمي إلى الجيل الخامس، ردا على استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، إثر حصولها على صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400".
ومن المقرر أن تدخل "قآن" الخدمة عام 2028، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أجرت عدة طلعات تجريبية في عام 2024.
وتسعى تركيا للتعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة "قآن" على غرار برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية الذي شاركت فيه 14 دولة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
أردوغان: المقاتلة التركية "قآن" ستدخل الخدمة في 2028
22 فبراير 2024, 14:51 GMT
وصممت تركيا مقاتلة "قآن" لتكون طائرة هيمنة جوية يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي وخوض المعارك الجوية بما تملكه من أسلحة "جو - جو"، إضافة إلى قدرتها على رصد وتتبع الأهداف في ظروف الحروب الإلكترونية المعقدة.
كما أنها مصممة لخوض الحروب المشتركة بفضل تزويدها بأنظمة مشاركة البيانات مع منصات جوية أخرى ومع مراكز القيادة في نفس الوقت، مع قدرتها على التحليق بسرعات تصل إلى 1.8 (ماخ)، أي ما يقرب من ضعفي سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كلم/ ساعة.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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