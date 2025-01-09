https://sarabic.ae/20250109/مجلة-أمريكية-السعودية-تعتزم-شراء-100-مقاتلة-شبحية-من-تركيا-1096620381.html
مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا
مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا
سبوتنيك عربي
أشارت مجلة أمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء 100 طائرة من طراز "قآن" الشبحية التي تطورها تركيا. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:02+0000
2025-01-09T11:02+0000
2025-01-09T11:02+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096620493_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_94cde4fd229143c0e1cbcb46d7f3e038.jpg
وبحسب المجلة، فإن سعي الرياض للحصول على المقاتلة التركية يعكس حجم النمو الذي حققته أنقرة على المستوى العالمي، وظهورها الواضح كقوة صاعدة في الشرق الأوسط.وطورت أنقرة مقاتلتها الخاصة التي تنتمي إلى الجيل الخامس، ردا على استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، إثر حصولها على صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400".ومن المقرر أن تدخل "قآن" الخدمة عام 2028، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أجرت عدة طلعات تجريبية في عام 2024.وتسعى تركيا للتعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة "قآن" على غرار برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية الذي شاركت فيه 14 دولة.وصممت تركيا مقاتلة "قآن" لتكون طائرة هيمنة جوية يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي وخوض المعارك الجوية بما تملكه من أسلحة "جو - جو"، إضافة إلى قدرتها على رصد وتتبع الأهداف في ظروف الحروب الإلكترونية المعقدة.كما أنها مصممة لخوض الحروب المشتركة بفضل تزويدها بأنظمة مشاركة البيانات مع منصات جوية أخرى ومع مراكز القيادة في نفس الوقت، مع قدرتها على التحليق بسرعات تصل إلى 1.8 (ماخ)، أي ما يقرب من ضعفي سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كلم/ ساعة.
https://sarabic.ae/20241017/هل-تنضم-السعودية-لبرنامج-المقاتلة-الشبحية-التركية-قآن-1093881953.html
https://sarabic.ae/20240222/أردوغان-المقاتلة-التركية-قآن-ستدخل-الخدمة-في-2028-1086316375.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096620493_2:0:911:682_1920x0_80_0_0_f8b33b2d0f8fcfac929960f255dc6ca9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
مجلة أمريكية: السعودية تعتزم شراء 100 مقاتلة شبحية من تركيا
أشارت مجلة أمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم شراء 100 طائرة من طراز "قآن" الشبحية التي تطورها تركيا.
وبحسب المجلة، فإن سعي الرياض للحصول على المقاتلة التركية يعكس حجم النمو الذي حققته أنقرة على المستوى العالمي، وظهورها الواضح كقوة صاعدة في الشرق الأوسط
.
17 أكتوبر 2024, 15:52 GMT
وطورت أنقرة مقاتلتها الخاصة التي تنتمي إلى الجيل الخامس، ردا على استبعادها من مشروع المقاتلة الشبحية
الأمريكية "إف - 35"، إثر حصولها على صواريخ الدفاع الجوي الروسية الخارقة "إس - 400".
ومن المقرر أن تدخل "قآن" الخدمة عام 2028، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما أجرت عدة طلعات تجريبية في عام 2024.
وتسعى تركيا للتعاون مع دول أخرى لدعم برنامج تطوير مقاتلة "قآن" على غرار برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية الذي شاركت فيه 14 دولة.
22 فبراير 2024, 14:51 GMT
وصممت تركيا مقاتلة "قآن" لتكون طائرة هيمنة جوية
يمكنها تنفيذ مهام القصف الجوي وخوض المعارك الجوية بما تملكه من أسلحة "جو - جو"، إضافة إلى قدرتها على رصد وتتبع الأهداف في ظروف الحروب الإلكترونية المعقدة.
كما أنها مصممة لخوض الحروب المشتركة بفضل تزويدها بأنظمة مشاركة البيانات مع منصات جوية أخرى ومع مراكز القيادة في نفس الوقت، مع قدرتها على التحليق بسرعات تصل إلى 1.8 (ماخ)، أي ما يقرب من ضعفي سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كلم/ ساعة.