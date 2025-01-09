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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
صدى الحياة
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11:53 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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صدى الحياة
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باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
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مساحة حرة
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10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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https://sarabic.ae/20250109/مدينة-أمريكية-تتحول-لـهيروشيما-بسبب-الحرائق-فيديو--1096622484.html
مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر التأثير المدمر للحرائق الضخمة التي تجتاح لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:58+0000
2025-01-09T11:58+0000
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وتبيّن المشاهد المناظر المروعة لدمار المدينة، بعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والملاحظ أن الحرائق انخمدت جراء تدخل رجال الإطفاء.وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف الولاية، قتلت 5 أشخاص على الأقل، ولا تزال خارج السيطرة، محذرةً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو

11:58 GMT 09.01.2025
© Photo / x.comحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر التأثير المدمر للحرائق الضخمة التي تجتاح لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتبيّن المشاهد المناظر المروعة لدمار المدينة، بعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والملاحظ أن الحرائق انخمدت جراء تدخل رجال الإطفاء.
وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف الولاية، قتلت 5 أشخاص على الأقل، ولا تزال خارج السيطرة، محذرةً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وأوضحت السلطات أن الرياح العاتية أججت الحرائق، ونقلتها إلى أكثر من ألف مبنى في المدينة، كما أرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.
بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.
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