https://sarabic.ae/20250109/مدينة-أمريكية-تتحول-لـهيروشيما-بسبب-الحرائق-فيديو--1096622484.html
مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر التأثير المدمر للحرائق الضخمة التي تجتاح لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:58+0000
2025-01-09T11:58+0000
2025-01-09T11:58+0000
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وتبيّن المشاهد المناظر المروعة لدمار المدينة، بعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والملاحظ أن الحرائق انخمدت جراء تدخل رجال الإطفاء.وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف الولاية، قتلت 5 أشخاص على الأقل، ولا تزال خارج السيطرة، محذرةً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
مدينة أمريكية تتحول لـ"هيروشيما" بسبب الحرائق... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر التأثير المدمر للحرائق الضخمة التي تجتاح لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتبيّن المشاهد المناظر المروعة لدمار المدينة، بعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والملاحظ أن الحرائق انخمدت جراء تدخل رجال الإطفاء.
وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف الولاية، قتلت 5 أشخاص على الأقل، ولا تزال خارج السيطرة، محذرةً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وأوضحت السلطات أن الرياح العاتية أججت الحرائق، ونقلتها إلى أكثر من ألف مبنى في المدينة، كما أرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.
بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.