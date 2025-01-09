https://sarabic.ae/20250109/مشهد-مرعب-لهروب-مرضى-مستشفى-لوس-أنجلوس-بسبب-الحرائق-فيديو----1096621553.html
مشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديو
مشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات هروب المرضى في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بسبب اندلاع حريق ضخم في الغابات المحيطة. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:13+0000
2025-01-09T11:13+0000
2025-01-09T11:13+0000
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ويظهر الفيديو موظفي مستشفى وهم يقومون بإجلاء العديد من المرضى على كراس متحركة، وسط حالة من الهلع والذعر.بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات, العالم
نادي الفيديو, منوعات, العالم
مشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات هروب المرضى في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بسبب اندلاع حريق ضخم في الغابات المحيطة.
ويظهر الفيديو موظفي مستشفى وهم يقومون بإجلاء العديد من المرضى على كراس متحركة، وسط حالة من الهلع والذعر.
وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف الولاية، قتلت 5 أشخاص على الأقل، ولا تزال خارج السيطرة، محذرةً من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وأوضحت السلطات أن الرياح العاتية أججت الحرائق، ونقلتها إلى أكثر من ألف مبنى في المدينة، كما أرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.
بدوره، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وانضم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.