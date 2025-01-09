https://sarabic.ae/20250109/9-إجراءات-لبنان-يشهد-مراسم-تسلم-الرئيس-المنتخب-لسلطاته-الدستورية-بعد-800-يوم-من-الفراغ-1096609428.html

9 إجراءات.... لبنان يشهد مراسم تسلم الرئيس المنتخب لسلطاته الدستورية بعد 800 يوم من الفراغ

9 إجراءات.... لبنان يشهد مراسم تسلم الرئيس المنتخب لسلطاته الدستورية بعد 800 يوم من الفراغ

سبوتنيك عربي

يشهد لبنان اليوم حدثا تاريخيا، حيث تعقد جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T07:26+0000

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وبدأ النواب اللبنانيون بالتوافد لحضور الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها بري لانتخاب الرئيس.وتشهد الجلسة حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العربية والأجنبية المتواجدة في لبنانالعاملة في لبنان من عرب وأجانب.وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد شرعت أبواب قصر بعبدا لاستقبال الرئيس بعد طول انتظار دام أكثر من سنتين.إجراءات مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية في لبنانيشهد القصر الجمهوري في بعبدا احتفالا بمناسبة تسلم رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم.وقد تشهد جلسة البرلمان المرتقبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص.

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