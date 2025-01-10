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"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ
"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، شن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على حاملة طائرات وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر، واستهداف إسرائيل، ضمن الهجمات... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T13:47+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان ألقاه خلال مسيرة حاشدة دعت إليها الجماعة في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت خلال الـ 48 ساعة الماضية، حاملة الطائرات الأميركية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والمُسيرات".وذكر العميد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلة (بتل أبيب) بثلاث طائرات مسيرة"، مؤكداً أنها "تمكنت من الوصولِ إلى أهدافها بنجاح".وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في تأدية الواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مشدداً على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وشنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء وسط اليمن.وأشار إلى أن القصف الجوي حدث بالتزامن مع توافد حشود إلى ميدان السبعين المجاور للمشاركة في مسيرة دعت إليها "أنصار الله"، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ

13:47 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، شن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على حاملة طائرات وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر، واستهداف إسرائيل، ضمن الهجمات المستمرة للجماعة منذ ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان ألقاه خلال مسيرة حاشدة دعت إليها الجماعة في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت خلال الـ 48 ساعة الماضية، حاملة الطائرات الأميركية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والمُسيرات".
وأضاف أن "العملية أفشلت هجوماً جوياً جديداً ضد البلد انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".
وذكر العميد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلة (بتل أبيب) بثلاث طائرات مسيرة"، مؤكداً أنها "تمكنت من الوصولِ إلى أهدافها بنجاح".
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وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في تأدية الواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مشدداً على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
وشنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لـ "سبوتينك"، إن "مقاتلات أميركية وبريطانية شنت 4 غارات على معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".

وأشار إلى أن القصف الجوي حدث بالتزامن مع توافد حشود إلى ميدان السبعين المجاور للمشاركة في مسيرة دعت إليها "أنصار الله"، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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