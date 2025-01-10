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بايدن: يمكن مقارنة لوس أنجلوس بمنطقة حرب بعد الحرائق التي تعرضت لها
بايدن: يمكن مقارنة لوس أنجلوس بمنطقة حرب بعد الحرائق التي تعرضت لها
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لوس أنجلوس تضررت من حرائق الغابات لدرجة أنه يمكن مقارنتها بمنطقة حرب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الرئيس الأمريكي الحالي: "لقد ذكرني بالمكان الذي تجري فيه العمليات العسكرية، بعد القصف".وشدد أيضًا على أن هناك "علامات واضحة على أعمال النهب" في لوس أنجلوس. كما انتقد الرئيس "الديماغوجيين الذين يحاولون الاستفادة من المعلومات المضللة" المحيطة بالكارثة.في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاءًا إلزاميًا لسكان منطقة باسيفيك باليساديس.تقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250108/تقرير-خسائر-حرائق-كاليفورنيا-بالولايات-المتحدة-تصل-إلى-57-مليار-دولار-1096606580.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: يمكن مقارنة لوس أنجلوس بمنطقة حرب بعد الحرائق التي تعرضت لها

20:41 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 20:42 GMT 10.01.2025)
© Photo / x.comحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / x.com
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ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لوس أنجلوس تضررت من حرائق الغابات لدرجة أنه يمكن مقارنتها بمنطقة حرب.
وقال الرئيس الأمريكي الحالي: "لقد ذكرني بالمكان الذي تجري فيه العمليات العسكرية، بعد القصف".
وشدد أيضًا على أن هناك "علامات واضحة على أعمال النهب" في لوس أنجلوس. كما انتقد الرئيس "الديماغوجيين الذين يحاولون الاستفادة من المعلومات المضللة" المحيطة بالكارثة.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
تقرير: خسائر حرائق كاليفورنيا في الولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار
8 يناير, 23:57 GMT
في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاءًا إلزاميًا لسكان منطقة باسيفيك باليساديس.
وبحلول 8 يناير/ كانون الثاني، زادت مساحة الحريق إلى 13.44 مترًا مربعًا. كم. وأعلن بايدن كارثة كبرى في كاليفورنيا.
تقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.
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