بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250110/بعد-اعتزام-جيف-مونسون-أداء-الحج-قائمة-بالمشاهير-الرياضيين-الذين-أدو-الفريضة-1096652265.html
بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة
بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة
سبوتنيك عربي
أعلن الرياضي في الفنون القتالية، جيف مونسون، الذي يعيش في باشكيريا، عن خططه لأداء فريضة الحج مع زوجته إيكاترينا. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T11:39+0000
2025-01-10T11:40+0000
مجتمع
العالم
العالم العربي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078499470_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_7bda1eb12260ef8f5a5fbe63f892ee98.jpg
ونقلت قناة "ماتش تي في" عن الرياضي، قوله: "لم نذهب إلى مكة بعد، ولكن نحن نخطط لرحلة إلى هناك في أبريل/ نيسان المقبل".في الخريف الماضي، خلال أمسية خيرية في قازان الروسية، حصل مونسون، الذي اعتنق الإسلام، وزوجته على شهادة لأداء مناسك الحج.الجدير بالذكر أن مونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية، وفي الوقت الحالي لديه جنسية دولة واحدة وهي الروسية.وفي وقت سابق، أوضح الكرملين أن المقاتل جيف مونسون حصل على الجنسية الروسية بسبب شهرته، فضلا عن آرائه السياسية والحياتية.وحرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى السعودية، لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم لاعبو كرم القدم الفرنسيان نغولو كانتي، وعبد الله دوكوري، والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان.كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر قيام اللاعب الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بأداء مناسك العمرة.كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.كما أدى لاعب نادي الاتحاد السعودي الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، مناسك الحج عام 2017.وفي وقت سابق، نشر عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، بعد أدائه العمرة: لا أستطيع وصف مشاعري، المكان جميل جدًا، وأدعو من لم يزره لزيارته ولو لمرة واحدة.وأعلنت السلطات السعودية، يوم 16 يونيو/ حزيران 2024، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، ووصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3 في المئة.ونشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تفاصيل بشأن أعداد الحجاج العام الفائت، حيث "بلغ العدد 1,833,164 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة".وتابع البيان أن "عدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين".كما كشفت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث 875,027 حاجَّةً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078499470_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_4f16372a430c5de4f2e976be6df3f61a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, رياضة
العالم, العالم العربي, رياضة

بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة

11:39 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 11:40 GMT 10.01.2025)
© AP Photo / Amr Nabilحجاج أمام الكعبة في مكة المكرمة، السعودية
حجاج أمام الكعبة في مكة المكرمة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلن الرياضي في الفنون القتالية، جيف مونسون، الذي يعيش في باشكيريا، عن خططه لأداء فريضة الحج مع زوجته إيكاترينا.
ونقلت قناة "ماتش تي في" عن الرياضي، قوله: "لم نذهب إلى مكة بعد، ولكن نحن نخطط لرحلة إلى هناك في أبريل/ نيسان المقبل".
في الخريف الماضي، خلال أمسية خيرية في قازان الروسية، حصل مونسون، الذي اعتنق الإسلام، وزوجته على شهادة لأداء مناسك الحج.
الجدير بالذكر أن مونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية، وفي الوقت الحالي لديه جنسية دولة واحدة وهي الروسية.
وفي وقت سابق، أوضح الكرملين أن المقاتل جيف مونسون حصل على الجنسية الروسية بسبب شهرته، فضلا عن آرائه السياسية والحياتية.
وحرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى السعودية، لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم لاعبو كرم القدم الفرنسيان نغولو كانتي، وعبد الله دوكوري، والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان.
كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر قيام اللاعب الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بأداء مناسك العمرة.
كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.
كما أدى لاعب نادي الاتحاد السعودي الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، مناسك الحج عام 2017.
وفي وقت سابق، نشر عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، بعد أدائه العمرة: لا أستطيع وصف مشاعري، المكان جميل جدًا، وأدعو من لم يزره لزيارته ولو لمرة واحدة.
وأعلنت السلطات السعودية، يوم 16 يونيو/ حزيران 2024، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، ووصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3 في المئة.
ونشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تفاصيل بشأن أعداد الحجاج العام الفائت، حيث "بلغ العدد 1,833,164 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة".
وتابع البيان أن "عدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين".
كما كشفت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث 875,027 حاجَّةً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала