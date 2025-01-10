https://sarabic.ae/20250110/بعد-اعتزام-جيف-مونسون-أداء-الحج-قائمة-بالمشاهير-الرياضيين-الذين-أدو-الفريضة-1096652265.html

بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة

بعد اعتزام جيف مونسون أداء الحج... قائمة بالمشاهير الرياضيين الذين أدوا الفريضة

سبوتنيك عربي

أعلن الرياضي في الفنون القتالية، جيف مونسون، الذي يعيش في باشكيريا، عن خططه لأداء فريضة الحج مع زوجته إيكاترينا. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T11:39+0000

2025-01-10T11:39+0000

2025-01-10T11:40+0000

مجتمع

العالم

العالم العربي

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078499470_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_7bda1eb12260ef8f5a5fbe63f892ee98.jpg

ونقلت قناة "ماتش تي في" عن الرياضي، قوله: "لم نذهب إلى مكة بعد، ولكن نحن نخطط لرحلة إلى هناك في أبريل/ نيسان المقبل".في الخريف الماضي، خلال أمسية خيرية في قازان الروسية، حصل مونسون، الذي اعتنق الإسلام، وزوجته على شهادة لأداء مناسك الحج.الجدير بالذكر أن مونسون تخلى عن جنسيته الأمريكية، وفي الوقت الحالي لديه جنسية دولة واحدة وهي الروسية.وفي وقت سابق، أوضح الكرملين أن المقاتل جيف مونسون حصل على الجنسية الروسية بسبب شهرته، فضلا عن آرائه السياسية والحياتية.وحرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى السعودية، لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم لاعبو كرم القدم الفرنسيان نغولو كانتي، وعبد الله دوكوري، والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان.كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر قيام اللاعب الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بأداء مناسك العمرة.كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.كما أدى لاعب نادي الاتحاد السعودي الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، مناسك الحج عام 2017.وفي وقت سابق، نشر عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، بعد أدائه العمرة: لا أستطيع وصف مشاعري، المكان جميل جدًا، وأدعو من لم يزره لزيارته ولو لمرة واحدة.وأعلنت السلطات السعودية، يوم 16 يونيو/ حزيران 2024، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، ووصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3 في المئة.ونشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تفاصيل بشأن أعداد الحجاج العام الفائت، حيث "بلغ العدد 1,833,164 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة".وتابع البيان أن "عدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاجًّا وحاجَّة من المواطنين والمقيمين".كما كشفت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث 875,027 حاجَّةً.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, رياضة