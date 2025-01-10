https://sarabic.ae/20250110/طالب-يشعل-رأس-مدرسته-العربية-فيديو-1096663771.html
طالب يشعل رأس مدرسته العربية... فيديو
طالب يشعل رأس مدرسته العربية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة، إلا أن الاحتفال تحول إلى... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T15:04+0000
2025-01-10T15:04+0000
2025-01-10T15:04+0000
نادي الفيديو
العالم العربي
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وتبين المشاهد لحظة تحول الاحتفال إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف. تم نقل المعلمة إلى المستشفى بعد تعرضها لحروق في الوجه والرأس، وتُشير التقارير إلى أن حالتها مستقرة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
طالب يشعل رأس مدرسته العربية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر احتفال طلاب بعيد ميلاد معلمتهم، حيث قدموا لها الهدايا ورشوا عليها رغوة، إلا أن الاحتفال تحول إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.
وتبين المشاهد لحظة تحول الاحتفال إلى كارثة عندما أشعل أحد الطلاب ولاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في رأسها وسط ضحكاتهم، دون إدراكهم لخطورة الموقف.
تم نقل المعلمة إلى المستشفى بعد تعرضها لحروق في الوجه والرأس، وتُشير التقارير إلى أن حالتها مستقرة.