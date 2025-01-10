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https://sarabic.ae/20250110/في-كسر-للمستحيل-اكتشاف-نوع-ثالث-من-الجسيمات---1096650271.html
"في كسر للمستحيل"... اكتشاف نوع ثالث من الجسيمات
"في كسر للمستحيل"... اكتشاف نوع ثالث من الجسيمات
سبوتنيك عربي
توصل علماء الفيزياء في ميكانيكا كم الجسيمات إلى احتمال وجود نوع ثالث من الجسيمات بعد أن كانت حدود المعرفة تتوقف عند نوعين مختلفين فقط، هما الفرميونات... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T10:27+0000
2025-01-10T10:27+0000
مجتمع
علوم
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وصاغ العلماء نظرية لإثبات كيف يمكن للأشياء التي ليست فرميونات أو بوزونات أن توجد في الواقع المادي دون كسر قوانين معروفة.أما بالنسبة لتعريف البوزونات فقد تختلف عن الخاصية السابقة بأنها يسمح لها بالمرور عبر بعضها البعض مثل الأشباح في الممر، وتعمل البوزونات عادةً كحاملات قوة مثل الفوتونات والغلوونات، وتتوسط التفاعلات بطرق تدفع وتجذب الفرميونات إلى كل شيء من البروتونات إلى القنافذ إلى البطاطس إلى الكواكب.
https://sarabic.ae/20241230/علماء-يطورون-مادة-قابلة-للتمدد-والتقلص-بطريقة-مدهشة-1096325699.html
https://sarabic.ae/20250107/علماء-روس-يبتكرون-شبكة-عصبية-تتحكم-بسرعة-المحركات-الكهربائية-في-الآلات-المعقدة-1096552349.html
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علوم
علوم

"في كسر للمستحيل"... اكتشاف نوع ثالث من الجسيمات

10:27 GMT 10.01.2025
© Photo / unsplash/Sunder Muthukumaranجهاز قياس في علم الفيزياء
جهاز قياس في علم الفيزياء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / unsplash/Sunder Muthukumaran
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توصل علماء الفيزياء في ميكانيكا كم الجسيمات إلى احتمال وجود نوع ثالث من الجسيمات بعد أن كانت حدود المعرفة تتوقف عند نوعين مختلفين فقط، هما الفرميونات والبوزونات.
وصاغ العلماء نظرية لإثبات كيف يمكن للأشياء التي ليست فرميونات أو بوزونات أن توجد في الواقع المادي دون كسر قوانين معروفة.
وتعرف الفرميونات بأنها جسيمات أساسية "تبني" الذرات، مثل الإلكترونات والكوراكات، وبعبارات أكثر دقة، لديها خاصية تمنعها من احتلال حالات كمية متطابقة، مما يضمن فعليًا عدم تمكن فرميونين متطابقين من ملء نفس المساحة.
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30 ديسمبر 2024, 10:20 GMT
أما بالنسبة لتعريف البوزونات فقد تختلف عن الخاصية السابقة بأنها يسمح لها بالمرور عبر بعضها البعض مثل الأشباح في الممر، وتعمل البوزونات عادةً كحاملات قوة مثل الفوتونات والغلوونات، وتتوسط التفاعلات بطرق تدفع وتجذب الفرميونات إلى كل شيء من البروتونات إلى القنافذ إلى البطاطس إلى الكواكب.

وبناء على ما سبق، يصنف النموذج القياسي الجسيمات الأساسية إلى بعدين فقط، ولكن من الممكن أن يكون هناك استثناء واحد ملحوظ لهذه القاعدة الصارمة لفصل الحالة الكمومية، حيث يمكن لبعض المواد أن تؤدي إلى سلوك يشبه الجسيمات يكسر القوانين الإحصائية المتوقعة من الفرميونات والبوزونات، مما يسمح فعليًا بتبادل فريد للحالات الكمومية، بالنالي احتمال وجود حالة ثالثة من الجسيمات.

محرك صاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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وأشار العلماء إلى أن السلوكيات الجماعية للذارت في المواد يمكن أن تؤدي إلى ظهور جسيمات تتصرف إلى حد ما مثل الأيونات حتى عندما تنعطف في زوايا الكون ثلاثي الأبعاد المتطابق إلى حد كبير مع كوننا، بحسب مقال علمي منشور في "sciencealert".

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