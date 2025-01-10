https://sarabic.ae/20250110/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-محاولة-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-فرض-الأحكام-العرفية-صادمة-وخاطئة-1096666720.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول فرض الأحكام العرفية "صادمة وخاطئة"
مستشار الأمن القومي الأمريكي: محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول فرض الأحكام العرفية "صادمة وخاطئة"
سبوتنيك عربي
وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بلاده بأنها... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T17:53+0000
2025-01-10T17:53+0000
2025-01-10T17:53+0000
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وقال خلال اجتماع صحفي: "أعتقد أن إعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024 كان صادما، أعتقد أنه كان خطأ، والآن نشاهد إجراء دستوريا يتكشف، ونريد أن نتأكد من أنه يتم ذلك دون عنف، وأن يتم ذلك وفقا لدستور كوريا الجنوبية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف: "أعتقد أن كوريا الجنوبية ستخرج من هذا الوضع بمؤسسات ديمقراطية قوية، مع استمرار الالتزام العميق بالتحالف بينها وبين أمريكا".وفيما اعترف سوليفان في تصريحاته بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تتمكن من إحراز تقدم "ملموس" في الجهود المبذولة نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنه أكد أن أمريكا وحلفاءها في وضع "أفضل ماديا" لردع التهديدات جمهورية كوريا الديمقراطية.كما أعرب سوليفان عن مخاوفه بشأن "خطر" استغلال كوريا الديمقراطية للاضطرابات السياسية المستمرة في كوريا الجنوبية للانخراط في أنشطة استفزازية، لكنه أكد أن بيونغ يانغ "يجب ألا ترتكب أي خطأ" نظرا لقوة التحالف بين واشنطن وسيئول.وفيما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية، اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي بغياب التقدم الواضح في المساعي الطويلة الأمد لنزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية.وقال: "نحن، مثل أسلافنا، بالعودة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، من الواضح أننا غير قادرين على إحراز تقدم كبير في قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ويستمر الاتجاه هناك في الاتجاه الخاطئ، كما كان في عهد رؤساء أمريكيين متعددين".وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية، الأسبوع الماضي، للتحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
https://sarabic.ae/20241231/محكمة-كورية-جنوبية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-الرئيس-المعزول-1096349327.html
https://sarabic.ae/20250105/هل-استخدم-جهاز-أمن-رئيس-كوريا-الجنوبية-استعمال-الذخيرة-الحية-أثناء-محاولة-اعتقاله-1096501153.html
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول فرض الأحكام العرفية "صادمة وخاطئة"
وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، محاولة رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بلاده بأنها "صادمة" و"خاطئة".
وقال خلال اجتماع صحفي: "أعتقد أن إعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024 كان صادما، أعتقد أنه كان خطأ، والآن نشاهد إجراء دستوريا يتكشف، ونريد أن نتأكد من أنه يتم ذلك دون عنف، وأن يتم ذلك وفقا لدستور كوريا الجنوبية"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضاف: "أعتقد أن كوريا الجنوبية ستخرج من هذا الوضع بمؤسسات ديمقراطية قوية، مع استمرار الالتزام العميق بالتحالف بينها وبين أمريكا".
وفيما اعترف سوليفان في تصريحاته بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تتمكن من إحراز تقدم "ملموس" في الجهود المبذولة نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنه أكد أن أمريكا وحلفاءها في وضع "أفضل ماديا" لردع التهديدات جمهورية كوريا الديمقراطية.
31 ديسمبر 2024, 01:23 GMT
كما أعرب سوليفان عن مخاوفه بشأن "خطر" استغلال كوريا الديمقراطية للاضطرابات السياسية المستمرة في كوريا الجنوبية للانخراط في أنشطة استفزازية، لكنه أكد أن بيونغ يانغ "يجب ألا ترتكب أي خطأ" نظرا لقوة التحالف بين واشنطن وسيئول.
وفيما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية، اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي بغياب التقدم الواضح في المساعي الطويلة الأمد لنزع السلاح النووي لكوريا الديمقراطية.
وقال: "نحن، مثل أسلافنا، بالعودة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، من الواضح أننا غير قادرين على إحراز تقدم كبير في قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ويستمر الاتجاه هناك في الاتجاه الخاطئ، كما كان في عهد رؤساء أمريكيين متعددين".
وقال: "سنرى ما تستطيع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة دونالد ترامب القيام به، لكن ما أعتقده بشأن ملف كوريا الديمقراطية هو أننا نضع أنفسنا وحلفاءنا في وضع أفضل ماديا لردع هذا التهديد والتعامل معه، حتى لو لم نتمكن من تخفيف التهديد بشكل مباشر".
وأصدرت مذكرة الاعتقال
محكمة منطقة سيئول الغربية، الأسبوع الماضي، للتحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.
ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.
ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.
واتهم يون سيوك يول، المعارضة
بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.