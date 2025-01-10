https://sarabic.ae/20250110/مقتل-4-عمال-في-انفجار-غاز-في-منجم-فحم-بإقليم-بلوشستان-جنوب-غرب-باكستان-1096669713.html

مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

سبوتنيك عربي

لقي ما لا يقل عن 4 من عمال المناجم مصرعهم في انفجار غاز داخل منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان حيث تم انتشال جثامينهم، فيما لا تزال الجهود جارية... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T22:27+0000

2025-01-10T22:27+0000

2025-01-10T22:38+0000

باكستان

انفجار ضخم

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إسلام أباد – سبوتنيك. وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن "الانفجار وقع أمس الخميس، مما أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين في داخل المنجم.وقد نقلت القناة عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان أنه يُعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق حوالي 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربعة المنتشلة على عمق 3000 قدم.ووفقًا للقناة، فإن الانفجار تسبب في انهيار كبير في المنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.من جهتها، نقلت صحيفة "دون" الباكستانية كبير مفتشي المناجم عبد الغني بلوش أن عمال المناجم الآخرين ما زالوا محاصرين داخل المنجم و"عملية إنقاذ لإجلائهم جارية"، لكنه قال إن فرص نجاتهم "منخفضة للغاية".وقد وقع الانفجار الذي تسبب به تراكم غاز الميثان في منجم سانجدي للفحم، الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناجم الفحم بإقليم بلوشستان حيث يرى مراقبون حقوقيون أن أصحاب المناجم ينتهكون إجراءات السلامة، مما يضطر عمال المناجم إلى العمل في ظروف خطيرة.وقد أشارت صحيفة "دون" إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان الباكستانية الصادر عام 2023، والذي يشير إلى أنه نادرًا ما يتم الأخذ بالاعتبار معايير الصحة والسلامة في مناجم بلوشستان بسبب عمليات التفتيش المتقطعة وغير المنتظمة.

https://sarabic.ae/20230730/مصرع-40-شخصا-إثر-انفجار-قنبلة--فى-باكستان-1079570689.html

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باكستان, انفجار ضخم, العالم, أخبار العالم الآن