مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250110/مقتل-4-عمال-في-انفجار-غاز-في-منجم-فحم-بإقليم-بلوشستان-جنوب-غرب-باكستان-1096669713.html
مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان
مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 4 من عمال المناجم مصرعهم في انفجار غاز داخل منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان حيث تم انتشال جثامينهم، فيما لا تزال الجهود جارية... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T22:27+0000
2025-01-10T22:38+0000
باكستان
انفجار ضخم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048778844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d379734ff5837e0c317bd3ee96cdc1b.jpg
إسلام أباد – سبوتنيك. وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن "الانفجار وقع أمس الخميس، مما أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين في داخل المنجم.وقد نقلت القناة عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان أنه يُعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق حوالي 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربعة المنتشلة على عمق 3000 قدم.ووفقًا للقناة، فإن الانفجار تسبب في انهيار كبير في المنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.من جهتها، نقلت صحيفة "دون" الباكستانية كبير مفتشي المناجم عبد الغني بلوش أن عمال المناجم الآخرين ما زالوا محاصرين داخل المنجم و"عملية إنقاذ لإجلائهم جارية"، لكنه قال إن فرص نجاتهم "منخفضة للغاية".وقد وقع الانفجار الذي تسبب به تراكم غاز الميثان في منجم سانجدي للفحم، الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناجم الفحم بإقليم بلوشستان حيث يرى مراقبون حقوقيون أن أصحاب المناجم ينتهكون إجراءات السلامة، مما يضطر عمال المناجم إلى العمل في ظروف خطيرة.وقد أشارت صحيفة "دون" إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان الباكستانية الصادر عام 2023، والذي يشير إلى أنه نادرًا ما يتم الأخذ بالاعتبار معايير الصحة والسلامة في مناجم بلوشستان بسبب عمليات التفتيش المتقطعة وغير المنتظمة.
https://sarabic.ae/20230730/مصرع-40-شخصا-إثر-انفجار-قنبلة--فى-باكستان-1079570689.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/17/1048778844_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4971aa69299b32257ee48301d9451b02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, انفجار ضخم, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, انفجار ضخم, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 4 عمال في انفجار غاز في منجم فحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

22:27 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 22:38 GMT 10.01.2025)
© AFP 2023 / Banaras Khanوصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم "سيرينا"، باكستان،21 أبريل 2021
وصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم سيرينا، باكستان،21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AFP 2023 / Banaras Khan
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 4 من عمال المناجم مصرعهم في انفجار غاز داخل منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان حيث تم انتشال جثامينهم، فيما لا تزال الجهود جارية لإنقاذ حياة 8 عمال آخرين محاصرين داخل المنجم.
إسلام أباد – سبوتنيك. وذكرت قناة "أي آر واي نيوز" الباكستانية، أن "الانفجار وقع أمس الخميس، مما أدى إلى احتجاز 12 عاملًا بالداخل، حيث تم انتشال 4 جثامين ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين في داخل المنجم.
انفجار سببه تسرب غاز بمدينة كراتشي، باكستان 18 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان
30 يوليو 2023, 15:14 GMT
وقد نقلت القناة عن هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان أنه يُعتقد أن عمال المناجم المحاصرين موجودون على عمق حوالي 4300 قدم، بينما تم العثور على الجثث الأربعة المنتشلة على عمق 3000 قدم.
ووفقًا للقناة، فإن الانفجار تسبب في انهيار كبير في المنجم، كما تواجه عمليات الإنقاذ تحديات شديدة بسبب وجود الغاز وظروف الطقس السيئة.
من جهتها، نقلت صحيفة "دون" الباكستانية كبير مفتشي المناجم عبد الغني بلوش أن عمال المناجم الآخرين ما زالوا محاصرين داخل المنجم و"عملية إنقاذ لإجلائهم جارية"، لكنه قال إن فرص نجاتهم "منخفضة للغاية".
وقد وقع الانفجار الذي تسبب به تراكم غاز الميثان في منجم سانجدي للفحم، الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناجم الفحم بإقليم بلوشستان حيث يرى مراقبون حقوقيون أن أصحاب المناجم ينتهكون إجراءات السلامة، مما يضطر عمال المناجم إلى العمل في ظروف خطيرة.
وقد أشارت صحيفة "دون" إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان الباكستانية الصادر عام 2023، والذي يشير إلى أنه نادرًا ما يتم الأخذ بالاعتبار معايير الصحة والسلامة في مناجم بلوشستان بسبب عمليات التفتيش المتقطعة وغير المنتظمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала