https://sarabic.ae/20250110/نتنياهو-يتوعد-أنصار-الله-بعد-شن-غارات-إسرائيلية-عليهم-في-عمق-اليمن-1096664275.html

نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمن

نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمن

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده هاجم، اليوم الجمعة، أهدافا إرهابية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في الشريط الساحلي، وفي عمق... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T15:26+0000

2025-01-10T15:26+0000

2025-01-10T15:26+0000

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وتابع في بيان صادر عن مكتبه، أن "جماعة "أنصار الله" اليمنية هم امتداد لإيران، ويخدمون الأهداف الإرهابية للمحور الإيراني في الشرق الأوسط، ويشكلون خطرا على إسرائيل والمنطقة بأكملها، بما في ذلك الإضرار بحرية الملاحة العالمية".وتابع: "كما تعهدنا، فإن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدفع وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".ومضى: "أكرر: لن نتسامح مع الإضرار بمواطنينا وبلدنا، وسنعمل بحزم وقوة ضد أي كيان يهدد دولة إسرائيل - أينما ومتى كان ذلك ضروريا".ومن ناحيته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق من مساء الجمعة، أنه "لن تكون هناك حصانة لأحد، وسنلاحق قادة جماعة "أنصار الله" الإرهابية أيضا".وتأتي تصريحات رئيس نتنياهو وكاتس، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن شن غارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في منطقة الساحل الغربي وفي عمق اليمن.وأشار إلى أن "هذه الغارات في ضوء الهجمات المتكررة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية الإرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وضد البنى التحتية المدنية في إسرائيل، والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

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