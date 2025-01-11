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أردوغان: أحفاد صلاح الدين الأيوبي لن يكونوا عبيدا للصهاينة... فيديو
أردوغان: أحفاد صلاح الدين الأيوبي لن يكونوا عبيدا للصهاينة... فيديو
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحقق نجاحات كبيرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال استراتيجية القضاء على الإرهاب في مصدره، على حد قوله. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان، في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية ديار بكر، اليوم السبت.وقال أردوغان إن "التنظيمات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة، ما يفتح أمام تركيا فرصة تاريخية لإنهاء آفة الإرهاب نهائيا"، مؤكدًا أن "إهدار هذه الفرصة ليس خيارًا".وأضاف أنه "لا يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يصمد أمام قوة وإرادة تركيا، مهما كانت الجهات التي تدعمه".وتابع: "كل من يحاول زرع الفرقة بين الأكراد والأتراك، هو عدو مشترك لهما، وعدو للإسلام أيضا".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا القديمة أصبحت من الماضي"، مشددًا على أن بلاده لن تنحني أو ترضخ للإملاءات الخارجية، وستواصل مسيرتها بثبات نحو تحقيق أهدافها الوطنية، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20230417/أردوغان-لا-يمكن-للأتراك-الشعور-بالأمان-في-ظل-وجود-تنظيم-إرهابي-شمالي-سوريا-والعراق-1076010542.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان: أحفاد صلاح الدين الأيوبي لن يكونوا عبيدا للصهاينة... فيديو

13:37 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Presidential Press Serviceرئيس تركيا رجب طيب أردوغان
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Presidential Press Service
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحقق نجاحات كبيرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال استراتيجية القضاء على الإرهاب في مصدره، على حد قوله.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان، في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية ديار بكر، اليوم السبت.
وقال أردوغان إن "التنظيمات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة، ما يفتح أمام تركيا فرصة تاريخية لإنهاء آفة الإرهاب نهائيا"، مؤكدًا أن "إهدار هذه الفرصة ليس خيارًا".
وأضاف أنه "لا يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يصمد أمام قوة وإرادة تركيا، مهما كانت الجهات التي تدعمه".
وتابع: "كل من يحاول زرع الفرقة بين الأكراد والأتراك، هو عدو مشترك لهما، وعدو للإسلام أيضا".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق
17 أبريل 2023, 11:50 GMT

كما تطرق الرئيس التركي إلى الإرث التاريخي المشترك بين الأكراد والأتراك، قائلاً: "لن يكون بمقدور أحد أن يجعل أحفاد صلاح الدين الأيوبي عبيدا على أبواب الصهاينة"، في إشارة إلى رفض أي محاولات للتبعية أو الاستسلام.

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا القديمة أصبحت من الماضي"، مشددًا على أن بلاده لن تنحني أو ترضخ للإملاءات الخارجية، وستواصل مسيرتها بثبات نحو تحقيق أهدافها الوطنية، بحسب قوله.
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