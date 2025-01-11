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إنقاذ 101 مهاجر بينهم 29 امرأة و7 أطفال قبالة ليبيا
إنقاذ 101 مهاجر بينهم 29 امرأة و7 أطفال قبالة ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، يوم الجمعة، أن سفينة الإسعاف "أوشن فايكينغ" أنقذت 101 مهاجر، من بينهم 29 امرأة و7 أطفال، من قارب خشبي كان... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T03:00+0000
2025-01-11T03:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المنظمة، التي تتخذ من مرسيليا في جنوب شرق فرنسا مقرًا لها، في بيان إن "القارب المنكوب تم رصده باستخدام المنظار في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية".وقدمت فرق المنظمة، بالتعاون مع فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الرعاية للناجين، وهم من جنسيات متعددة مثل الصومال وسوريا وإريتريا ومصر.تتجه السفينة "أوشن فايكينغ" حاليًا إلى رافينا، ميناء النزول المخصص لها من قبل السلطات الإيطالية.وأوضحت المنظمة أن "رافينا تم اختيارها كنقطة نزول، رغم الظروف الجوية السيئة والبحر الهائج، مما يعني أنها تبعد أربعة أيام إبحار. ومن هنا، نطالب السلطات الإيطالية بتحديد ميناء أقرب".وأضافت المنظمة "نؤكد أنه وفقًا للقانون البحري الدولي، يجب إنزال الناجين في فترة زمنية معقولة. إلا أن سياسة الموانئ البعيدة قد أدت إلى تأخير عمليات الإنقاذ عمدًا، مما يعرض حياة الناس للخطر".وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد اختفى أو لقي 31 شخصًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
https://sarabic.ae/20240903/غرق-مركب-يحمل-عددا-من-المهاجرين-غير-الشرعيين-شرقي-ليبيا-1092371565.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, الصليب الأحمر, البحر الأبيض المتوسط
أخبار ليبيا اليوم, العالم, الصليب الأحمر, البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ 101 مهاجر بينهم 29 امرأة و7 أطفال قبالة ليبيا

03:00 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Pau de la Calle
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أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، يوم الجمعة، أن سفينة الإسعاف "أوشن فايكينغ" أنقذت 101 مهاجر، من بينهم 29 امرأة و7 أطفال، من قارب خشبي كان يواجه صعوبات قبالة الساحل الليبي، في أول عملية إنقاذ لها هذا العام.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من مرسيليا في جنوب شرق فرنسا مقرًا لها، في بيان إن "القارب المنكوب تم رصده باستخدام المنظار في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
غرق مركب يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا
3 سبتمبر 2024, 20:41 GMT
وقدمت فرق المنظمة، بالتعاون مع فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الرعاية للناجين، وهم من جنسيات متعددة مثل الصومال وسوريا وإريتريا ومصر.
تتجه السفينة "أوشن فايكينغ" حاليًا إلى رافينا، ميناء النزول المخصص لها من قبل السلطات الإيطالية.
وأوضحت المنظمة أن "رافينا تم اختيارها كنقطة نزول، رغم الظروف الجوية السيئة والبحر الهائج، مما يعني أنها تبعد أربعة أيام إبحار. ومن هنا، نطالب السلطات الإيطالية بتحديد ميناء أقرب".
وأضافت المنظمة "نؤكد أنه وفقًا للقانون البحري الدولي، يجب إنزال الناجين في فترة زمنية معقولة. إلا أن سياسة الموانئ البعيدة قد أدت إلى تأخير عمليات الإنقاذ عمدًا، مما يعرض حياة الناس للخطر".
وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد اختفى أو لقي 31 شخصًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
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