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الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأشخاص إثر غارة جوية على ولاية راخين في ميانمار
الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأشخاص إثر غارة جوية على ولاية راخين في ميانمار
سبوتنيك عربي
قالت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن عشرات الأشخاص قُتلوا في غارة جوية نفذتها قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على ولاية راخين غربي البلاد، قبل أيام، مع... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T05:07+0000
2025-01-11T05:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار ميانمار
ولاية راخين
أراكان
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وأفادت حكومة الظل المدنية وجيش أراكان، وهو جماعة مسلحة عرقية مقرها راخين تسعى للحكم الذاتي، بأن الهجوم أدى إلى مقتل العشرات.وذكر بيان للأمم المتحدة أن المجلس العسكري قصف قرية كياوك ني ماو، يوم الأربعاء، مما أسفر عن تدمير نحو 500 منزل ومقتل أكثر من 40 شخصًا.ودعا بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما حث تحالف يضم نشطاء في ميانمار الحكومات الدولية على فرض عقوبات عاجلة على الكيانات التي تزود المجلس العسكري بوقود الطائرات. وقال مولان، المتحدث باسم التحالف: "عندما يتوقف هذا الدعم فقط ستنتهي الضربات الجوية حتمًا".وينفي المجلس العسكري ارتكاب أي أعمال وحشية ضد المدنيين، ويصف خصومه بأنهم "إرهابيون".أصدر جيش أراكان قائمة تضم أسماء 26 قرويًا مسلمًا قُتلوا في الهجوم، إضافة إلى 12 مصابًا. وتشهد ميانمار اضطرابات كبيرة منذ الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في 2021، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية تطورت إلى تمرد مسلح واسع النطاق.
https://sarabic.ae/20221019/8-قتلى-و18-جريحا-في-انفجار-قنبلة-خارج-سجن-يانغون-في-ميانمار-1069218301.html
أخبار ميانمار
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار ميانمار, ولاية راخين, أراكان
منظمة الأمم المتحدة, أخبار ميانمار, ولاية راخين, أراكان

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأشخاص إثر غارة جوية على ولاية راخين في ميانمار

05:07 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Bernat Armangueأزمة الروهينغتا - اللاجئون، ميانمار، المسلمون، بنغلادش، 5 سبتمبر/ أيلول 2017
أزمة الروهينغتا - اللاجئون، ميانمار، المسلمون، بنغلادش، 5 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
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قالت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن عشرات الأشخاص قُتلوا في غارة جوية نفذتها قوات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على ولاية راخين غربي البلاد، قبل أيام، مع اقتراب الحرب الأهلية في البلاد من عامها الرابع.
وأفادت حكومة الظل المدنية وجيش أراكان، وهو جماعة مسلحة عرقية مقرها راخين تسعى للحكم الذاتي، بأن الهجوم أدى إلى مقتل العشرات.
وذكر بيان للأمم المتحدة أن المجلس العسكري قصف قرية كياوك ني ماو، يوم الأربعاء، مما أسفر عن تدمير نحو 500 منزل ومقتل أكثر من 40 شخصًا.
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ودعا بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما حث تحالف يضم نشطاء في ميانمار الحكومات الدولية على فرض عقوبات عاجلة على الكيانات التي تزود المجلس العسكري بوقود الطائرات. وقال مولان، المتحدث باسم التحالف: "عندما يتوقف هذا الدعم فقط ستنتهي الضربات الجوية حتمًا".
وينفي المجلس العسكري ارتكاب أي أعمال وحشية ضد المدنيين، ويصف خصومه بأنهم "إرهابيون".
أصدر جيش أراكان قائمة تضم أسماء 26 قرويًا مسلمًا قُتلوا في الهجوم، إضافة إلى 12 مصابًا. وتشهد ميانمار اضطرابات كبيرة منذ الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في 2021، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية تطورت إلى تمرد مسلح واسع النطاق.
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