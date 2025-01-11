https://sarabic.ae/20250111/الجيش-الفرنسي-يغادر-قاعدة-أبشة-العسكرية-في-تشاد--1096685085.html

رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور

رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش التشادي اليوم السبت، عن تسلمه قاعدة "أبشي" العسكرية الواقعة شرقي البلاد، وذلك بعد أن غادرتها القوات الفرنسية، في إطار انسحابها التدريجي من الأراضي... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T13:33+0000

2025-01-11T13:33+0000

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وقال مدير الاتصال في الجيش التشادي الجنرال شاهان إسحاق الشيخ، بحسب موقع "الوحدة إنفو"، إن "الجيش تسلّم قاعدة أبشي العسكرية بعد مغادرة القوات الفرنسية، لها اليوم السبت".وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غادرت القوات الفرنسية قاعدة "فايا" العسكرية بشكل نهائي وسلمتها إلى الجيش التشادي.وقالت الخارجية التشادية، في ذلك الحين، إن الحكومة تؤكد من جديد تصميمها على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وسيادة تشاد مع الاستمرار في تفضيل الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات التشادية عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا، معتبرة أن "هذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين".وأعلنت الحكومة التشادية، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، التي جرى تعديلها في 5 أيلول/ سبتمبر 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.وفي 21 سبتمبر الماضي، أكد وزير الداخلية التشادي السابق إبراهيم الأصيل، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرأي العام الشعبي في الوقت الراهن، يرفض الوجود العسكري الفرنسي في البلاد".

https://sarabic.ae/20250109/تفاصيل-هامة-حول-الهجوم-على-قصر-الرئاسة-في-تشاد-من-يقف-وراء-محاولة-زعزعة-الاستقرار-1096634849.html

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