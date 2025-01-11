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رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور
رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش التشادي اليوم السبت، عن تسلمه قاعدة "أبشي" العسكرية الواقعة شرقي البلاد، وذلك بعد أن غادرتها القوات الفرنسية، في إطار انسحابها التدريجي من الأراضي... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T13:33+0000
2025-01-11T13:48+0000
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وقال مدير الاتصال في الجيش التشادي الجنرال شاهان إسحاق الشيخ، بحسب موقع "الوحدة إنفو"، إن "الجيش تسلّم قاعدة أبشي العسكرية بعد مغادرة القوات الفرنسية، لها اليوم السبت".وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غادرت القوات الفرنسية قاعدة "فايا" العسكرية بشكل نهائي وسلمتها إلى الجيش التشادي.وقالت الخارجية التشادية، في ذلك الحين، إن الحكومة تؤكد من جديد تصميمها على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وسيادة تشاد مع الاستمرار في تفضيل الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات التشادية عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا، معتبرة أن "هذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين".وأعلنت الحكومة التشادية، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، التي جرى تعديلها في 5 أيلول/ سبتمبر 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.وفي 21 سبتمبر الماضي، أكد وزير الداخلية التشادي السابق إبراهيم الأصيل، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرأي العام الشعبي في الوقت الراهن، يرفض الوجود العسكري الفرنسي في البلاد".
https://sarabic.ae/20250109/تفاصيل-هامة-حول-الهجوم-على-قصر-الرئاسة-في-تشاد-من-يقف-وراء-محاولة-زعزعة-الاستقرار-1096634849.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار تشاد
أخبار فرنسا , العالم, أخبار تشاد

رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور

13:33 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 13:48 GMT 11.01.2025)
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
أعلن الجيش التشادي اليوم السبت، عن تسلمه قاعدة "أبشي" العسكرية الواقعة شرقي البلاد، وذلك بعد أن غادرتها القوات الفرنسية، في إطار انسحابها التدريجي من الأراضي التشادية.
وقال مدير الاتصال في الجيش التشادي الجنرال شاهان إسحاق الشيخ، بحسب موقع "الوحدة إنفو"، إن "الجيش تسلّم قاعدة أبشي العسكرية بعد مغادرة القوات الفرنسية، لها اليوم السبت".

وأضاف أن "تسلّم قاعدة أبشي العسكرية خطوة مهمة في عملية انسحاب القوات الفرنسية من تشاد".

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غادرت القوات الفرنسية قاعدة "فايا" العسكرية بشكل نهائي وسلمتها إلى الجيش التشادي.
وقالت الخارجية التشادية، في ذلك الحين، إن الحكومة تؤكد من جديد تصميمها على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وسيادة تشاد مع الاستمرار في تفضيل الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.
قوات نيجيرية وتشادية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
تفاصيل هامة حول الهجوم على قصر الرئاسة في تشاد... من يقف وراء محاولة "زعزعة الاستقرار"
9 يناير, 16:36 GMT
وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات التشادية عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا، معتبرة أن "هذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين".
وأعلنت الحكومة التشادية، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، التي جرى تعديلها في 5 أيلول/ سبتمبر 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.

وقبلها، دعا رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، باريس إلى مراجعة علاقاتها مع تشاد، واحترام سيادة الدولة والتعامل بندية، مشددًا على ضرورة كسر القيود الاستعمارية.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أكد وزير الداخلية التشادي السابق إبراهيم الأصيل، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرأي العام الشعبي في الوقت الراهن، يرفض الوجود العسكري الفرنسي في البلاد".
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