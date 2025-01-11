جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق
© Photo / Unsplash/ Gregor Moserأسماك
أسماك
© Photo / Unsplash/ Gregor Moser
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كشفت أبحاث جديدة عن أنواع مختلفة من جلود الأسماك قد تستخدم كعلاج للحروق، الأمر الذي يفتح المجال لحلول مبتكرة في هذا المجال.
وأظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة أتينيو دي مانيلا في الفلبين، أن جلد سمك "اللبن" يمتاز بالمتانة والقدرة على تقليل نمو الميكروبات، على غرار جلد سمك "البلطي"، الذي يُعد خيارًا ناشئًا في هذا المجال.
وأشار الباحثون إلى أن جلد سمك "اللبن" قد يشكل بديلًا فعّالًا من حيث التكلفة، وصديقا للبيئة لعلاج الجروح الخطيرة، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة.
وخلال السنوات الأخيرة، اهتم العلماء بجلود الأسماك كمواد لطعوم الجلد، لما تتمتع به من مقاومة عالية للتلوث الفيروسي، وقدرتها على تسريع التئام الجروح، مقارنة بالطعوم الحيوانية الأخرى، وقد تم استخدام منتجات من جلود الأسماك خلال أزمات طبية، مثل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، عام 2023.
Researchers from the Ateneo de Manila University have found that milkfish or bangus could be used to make artificial skin, for helping severe burn victims and other badly-injured patients. This invention could be a life-saver in developing countries around the world. pic.twitter.com/l3nqlhvcxi— Tina Arceo-Dumlao (@tinaarceodumlao) January 8, 2025
وحتى الآن، يُعتمد بشكل رئيسي على جلد سمك "البلطي" في علاج الحروق، لكن الباحثين من جامعة أتينيو دي مانيلا، أرادوا استكشاف إمكانية استخدام جلد سمك "اللبن"، المعروف محليا باسم "بانغوس"، لهذا الغرض.
وجمع الباحثون جلودا طازجة لأسماك "اللبن" و"البلطي" من سوق محلي، ثم عالجوها عبر إزالة الحراشف وتنظيفها وتقطيعها إلى شرائح، مع إضافة جسيمات نانوية فضية لبعض الشرائح، من أجل تعزيز خصائصها المضادة للميكروبات.
وأظهرت الفحوص المجهرية أن جلود سمك "اللبن" تحتفظ بسلامة بنية الكولاجين بجودة مماثلة لجلد "البلطي"، كما أثبتت قدرتها على منع نمو البكتيريا والفطريات عند معالجتها.
9 يناير 2024, 13:07 GMT
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "BIO Web of Conferences"، إلى أن جلد سمك "اللبن" من الممكن تعقيمه، واستخدامه على نحو مماثل لجلد "البلطي"، ما يقدم حلًا مبتكرًا ومستدامًا لرعاية الجروح.
ونظرا لأن جلد سمك "اللبن" يُعتبر عادة من المخلفات، فإن استخدامه يسهم في تقليل النفايات البيئية، ويوفر خيارًا عمليًا للمستشفيات في المناطق الفقيرة.
وعلى الرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد جدوى استخدام جلد سمك "اللبن" كطعوم جلدية، فإن هذا الاكتشاف قد يُحدث نقلة نوعية في علاج الجروح بالمناطق المحرومة، ويحسّن النتائج الصحية للمرضى في البيئات ذات الموارد المحدودة.
يشار إلى أن علماء آخرين بدأوا بالفعل في اختبار أنواع أخرى من الأسماك، مثل سمك "القد" كمادة أساسية لطعوم الجلد، ما يعزز الآمال في إيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لعلاج الجروح.