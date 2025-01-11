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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
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مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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https://sarabic.ae/20250111/جلد-نوع-من-الأسماك-قد-يحمل-علاجا-أفضل-للحروق-1096691188.html
جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق
جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق
سبوتنيك عربي
كشفت أبحاث جديدة عن أنواع مختلفة من جلود الأسماك قد تستخدم كعلاج للحروق، الأمر الذي يفتح المجال لحلول مبتكرة في هذا المجال. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T16:01+0000
2025-01-11T16:01+0000
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وأظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة أتينيو دي مانيلا في الفلبين، أن جلد سمك "اللبن" يمتاز بالمتانة والقدرة على تقليل نمو الميكروبات، على غرار جلد سمك "البلطي"، الذي يُعد خيارًا ناشئًا في هذا المجال.وأشار الباحثون إلى أن جلد سمك "اللبن" قد يشكل بديلًا فعّالًا من حيث التكلفة، وصديقا للبيئة لعلاج الجروح الخطيرة، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة.وخلال السنوات الأخيرة، اهتم العلماء بجلود الأسماك كمواد لطعوم الجلد، لما تتمتع به من مقاومة عالية للتلوث الفيروسي، وقدرتها على تسريع التئام الجروح، مقارنة بالطعوم الحيوانية الأخرى، وقد تم استخدام منتجات من جلود الأسماك خلال أزمات طبية، مثل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، عام 2023.وحتى الآن، يُعتمد بشكل رئيسي على جلد سمك "البلطي" في علاج الحروق، لكن الباحثين من جامعة أتينيو دي مانيلا، أرادوا استكشاف إمكانية استخدام جلد سمك "اللبن"، المعروف محليا باسم "بانغوس"، لهذا الغرض.وأظهرت الفحوص المجهرية أن جلود سمك "اللبن" تحتفظ بسلامة بنية الكولاجين بجودة مماثلة لجلد "البلطي"، كما أثبتت قدرتها على منع نمو البكتيريا والفطريات عند معالجتها.وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "BIO Web of Conferences"، إلى أن جلد سمك "اللبن" من الممكن تعقيمه، واستخدامه على نحو مماثل لجلد "البلطي"، ما يقدم حلًا مبتكرًا ومستدامًا لرعاية الجروح.وعلى الرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد جدوى استخدام جلد سمك "اللبن" كطعوم جلدية، فإن هذا الاكتشاف قد يُحدث نقلة نوعية في علاج الجروح بالمناطق المحرومة، ويحسّن النتائج الصحية للمرضى في البيئات ذات الموارد المحدودة.يشار إلى أن علماء آخرين بدأوا بالفعل في اختبار أنواع أخرى من الأسماك، مثل سمك "القد" كمادة أساسية لطعوم الجلد، ما يعزز الآمال في إيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لعلاج الجروح.
https://sarabic.ae/20240109/علماء-روس-يطورون-طريقة-تعالج-الحروق-دون-ترك-ندبات-1084824552.html
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علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق

16:01 GMT 11.01.2025
© Photo / Unsplash/ Gregor Moserأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
أسماك
© Photo / Unsplash/ Gregor Moser
تابعنا عبر
كشفت أبحاث جديدة عن أنواع مختلفة من جلود الأسماك قد تستخدم كعلاج للحروق، الأمر الذي يفتح المجال لحلول مبتكرة في هذا المجال.
وأظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة أتينيو دي مانيلا في الفلبين، أن جلد سمك "اللبن" يمتاز بالمتانة والقدرة على تقليل نمو الميكروبات، على غرار جلد سمك "البلطي"، الذي يُعد خيارًا ناشئًا في هذا المجال.
وأشار الباحثون إلى أن جلد سمك "اللبن" قد يشكل بديلًا فعّالًا من حيث التكلفة، وصديقا للبيئة لعلاج الجروح الخطيرة، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة.
وخلال السنوات الأخيرة، اهتم العلماء بجلود الأسماك كمواد لطعوم الجلد، لما تتمتع به من مقاومة عالية للتلوث الفيروسي، وقدرتها على تسريع التئام الجروح، مقارنة بالطعوم الحيوانية الأخرى، وقد تم استخدام منتجات من جلود الأسماك خلال أزمات طبية، مثل حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، عام 2023.
وحتى الآن، يُعتمد بشكل رئيسي على جلد سمك "البلطي" في علاج الحروق، لكن الباحثين من جامعة أتينيو دي مانيلا، أرادوا استكشاف إمكانية استخدام جلد سمك "اللبن"، المعروف محليا باسم "بانغوس"، لهذا الغرض.
وجمع الباحثون جلودا طازجة لأسماك "اللبن" و"البلطي" من سوق محلي، ثم عالجوها عبر إزالة الحراشف وتنظيفها وتقطيعها إلى شرائح، مع إضافة جسيمات نانوية فضية لبعض الشرائح، من أجل تعزيز خصائصها المضادة للميكروبات.
وأظهرت الفحوص المجهرية أن جلود سمك "اللبن" تحتفظ بسلامة بنية الكولاجين بجودة مماثلة لجلد "البلطي"، كما أثبتت قدرتها على منع نمو البكتيريا والفطريات عند معالجتها.
ضمادة لاصقة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة تعالج الحروق دون ترك ندبات
9 يناير 2024, 13:07 GMT
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "BIO Web of Conferences"، إلى أن جلد سمك "اللبن" من الممكن تعقيمه، واستخدامه على نحو مماثل لجلد "البلطي"، ما يقدم حلًا مبتكرًا ومستدامًا لرعاية الجروح.
ونظرا لأن جلد سمك "اللبن" يُعتبر عادة من المخلفات، فإن استخدامه يسهم في تقليل النفايات البيئية، ويوفر خيارًا عمليًا للمستشفيات في المناطق الفقيرة.
وعلى الرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد جدوى استخدام جلد سمك "اللبن" كطعوم جلدية، فإن هذا الاكتشاف قد يُحدث نقلة نوعية في علاج الجروح بالمناطق المحرومة، ويحسّن النتائج الصحية للمرضى في البيئات ذات الموارد المحدودة.
يشار إلى أن علماء آخرين بدأوا بالفعل في اختبار أنواع أخرى من الأسماك، مثل سمك "القد" كمادة أساسية لطعوم الجلد، ما يعزز الآمال في إيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لعلاج الجروح.
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