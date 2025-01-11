https://sarabic.ae/20250111/حميدتي-بعد-استيلاء-الجيش-السوداني-على-ود-مدني-سنقاتلهم-21-عاما-1096699326.html

حميدتي بعد سيطرة الجيش السوداني على "ود مدني": سنقاتلهم 21 عاما

حميدتي بعد سيطرة الجيش السوداني على "ود مدني": سنقاتلهم 21 عاما

سبوتنيك عربي

أكد قائد "قوات الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، أن خسارة "ود مدني" لصالح الجيش السوداني، هي مجرد جولة في معركة طويلة، مشددا على... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T21:48+0000

2025-01-11T21:48+0000

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وفي تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش على "ود مدني"، قال حميدتي: "الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة"، مشيرا إلى أن قواته مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر.وقال: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا وسنقاتلهم لـ21 عاما"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ودعا حميدتي قواته إلى الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة، رغم خسارة المدينة، والعمل على إعادة تنظيم الصفوف.وكان الجيش السوداني أعلن، اليوم السبت، استعادة "ود مدني"، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة "قوات الدعم السريع" عليها.جدير بالذكر أن الاشتباكات في ولاية الجزيرة تجددت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بعد انشقاق، أبو عاقلة كيكل، أحد قادة "الدعم السريع"، وانضمامه إلى صفوف الجيش. وحاليا، تسيطر "قوات الدعم السريع" على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة، باستثناء "ود مدني" ومدينة المناقل والمناطق المجاورة لهما.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج "قوات الدعم السريع" تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات "قوات الدعم السريع"، تمردا ضد الدولة.

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