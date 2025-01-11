https://sarabic.ae/20250111/رئيس-مالي-يؤكد-للبرهان-دعمه-للسودان-في-مواجهة-التحديات-الأمنية-واستهداف-استقراره-1096698200.html
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مالي عاصمي غويتا، اليوم السبت، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من "استهداف ضد أمنه واستقراره". 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال استقبال غويتا، لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان.وذكر البيان أن "غويتا، أكد للبرهان، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من استهداف ضد أمنه واستقراره". وتابع غويتا للبرهان، بحسب البيان: "نعلم أن هناك أعداء يعملون ضد أمن واستقرار السودان، وذلك طمعا في الموارد الضخمة التي يتمتع بها". ولفت غويتا إلى أن هناك "جماعات إرهابية ومرتزقة من دول عدة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتنسيق مع السودان لمحاربة الجماعات الإرهابية. وأشار إلى "الإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال الصناعات الدفاعية"، مؤكدًا رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع السودان، في كثير من المجالات.من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يربطه علاقات تاريخية مع مالي". وأوضح البرهان كذلك أن "الدول الأفريقية يربطها مصير مشترك يستدعي التعاضد والتكاتف فيما بينها"، مشيدًا بمواقف جمهورية مالي تجاه السودان. ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250107/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-حميدتي-وتتهم-الدعم-السريع-بارتكاب-جرائم-حرب-في-السودان-1096570498.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار مالي, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار مالي, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
أكد رئيس مالي عاصمي غويتا، اليوم السبت، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من "استهداف ضد أمنه واستقراره".
جاء ذلك خلال استقبال غويتا، لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
وذكر البيان أن "غويتا، أكد للبرهان، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من استهداف ضد أمنه واستقراره".
وتابع غويتا للبرهان، بحسب البيان: "نعلم أن هناك أعداء يعملون ضد أمن واستقرار السودان، وذلك طمعا في الموارد الضخمة التي يتمتع بها".
ولفت غويتا إلى أن هناك "جماعات إرهابية ومرتزقة من دول عدة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتنسيق مع السودان لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى "الإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال الصناعات الدفاعية"، مؤكدًا رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع السودان، في كثير من المجالات.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يربطه علاقات تاريخية مع مالي".
وأوضح البرهان كذلك أن "الدول الأفريقية يربطها مصير مشترك يستدعي التعاضد والتكاتف فيما بينها"، مشيدًا بمواقف جمهورية مالي تجاه السودان.
ويشهد السودان
، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.