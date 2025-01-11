https://sarabic.ae/20250111/هل-تناول-كوب-لبن-يوميا-يحميك-من-سرطان-القولون-1096699219.html
هل تناول كوب لبن يوميا يحميك من سرطان القولون؟
هل تناول كوب لبن يوميا يحميك من سرطان القولون؟
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين إلى فوائد جديدة لتناول كوب من اللبن يوميا أبرزها تقليل نسبة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 14 في المئة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T21:57+0000
2025-01-11T21:57+0000
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وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بناء على دراسة شملت نحو نصف مليون امرأة، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت"، الذي نقل عن الباحثين قولهم إن اللبن من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، التي تلعب دورا وقائيا للأمعاء، خصوصا لدى النساء اللاتي لا يحصلن على النسب الكافية من الكالسيوم.ولفت الموقع إلى أن الأبحاث قادها فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد، واستند إلى بيانات صحية تم جمعها على فترة طويلة لنساء من شرائح عمرية مختلفة.وأوضحت الدراسة أن اللبن ومنتجاته كان الغذاء الأبرز المرتبط بانخفاض نسبة الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم، مقارنة بـ97 نوعا آخرا من الأطعمة.وعلى خلاف بقية الأطعمة، كانت نتائج العلاقة بين اللبن والأمراض السرطانية واضحا وهي أن هذه النوع من الأغذية ذو فاعلية كبيرة في مقاومة هذين النوعين من السرطانات.وبحسب النتائج التحليلية لنوعية الأطعمة التي يتناولها من شملتهم الدراسة، فإن العلاقة بين سرطان الأمعاء ومنتجات الألبان تعود أساسا إلى الكالسيوم الموجود في اللبن.ويعتقد بعض العلماء أن نصف حالات سرطان الأمعاء يمكن منعها من خلال تغييرات صحية في نمط الحياة والنظام الغذائي.
https://sarabic.ae/20220305/ما-هو-سرطان-القولون-والمستقيم-1059509078.html
https://sarabic.ae/20220203/خبير-تغذية-يحذر-من-تناول-الكاكاو-بالحليب-1057830442.html
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
هل تناول كوب لبن يوميا يحميك من سرطان القولون؟
21:57 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 21:58 GMT 11.01.2025)
توصل فريق من الباحثين إلى فوائد جديدة لتناول كوب من اللبن يوميا أبرزها تقليل نسبة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 14 في المئة.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بناء على دراسة شملت نحو نصف مليون امرأة، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت"، الذي نقل عن الباحثين
قولهم إن اللبن من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، التي تلعب دورا وقائيا للأمعاء، خصوصا لدى النساء اللاتي لا يحصلن على النسب الكافية من الكالسيوم.
ولفت الموقع إلى أن الأبحاث قادها فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد، واستند إلى بيانات صحية
تم جمعها على فترة طويلة لنساء من شرائح عمرية مختلفة.
وأوضحت الدراسة أن اللبن ومنتجاته كان الغذاء الأبرز المرتبط بانخفاض نسبة الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم، مقارنة بـ97 نوعا آخرا من الأطعمة.
وعلى خلاف بقية الأطعمة، كانت نتائج العلاقة بين اللبن والأمراض السرطانية واضحا وهي أن هذه النوع من الأغذية ذو فاعلية كبيرة في مقاومة هذين النوعين من السرطانات.
وبحسب النتائج التحليلية لنوعية الأطعمة التي يتناولها من شملتهم الدراسة، فإن العلاقة بين سرطان الأمعاء ومنتجات الألبان
تعود أساسا إلى الكالسيوم الموجود في اللبن.
ويعتقد بعض العلماء أن نصف حالات سرطان الأمعاء يمكن منعها من خلال تغييرات صحية في نمط الحياة والنظام الغذائي.