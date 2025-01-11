https://sarabic.ae/20250111/هيئة-سودانية-تحذر-من-خطر-يهدد-سد-النهضة-الإثيوبي-1096696884.html
هيئة سودانية تحذر من خطر يهدد سد النهضة الإثيوبي
هيئة سودانية تحذر من خطر يهدد سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان، أن عمليات الرصد الزلزالي حول سد النهضة بإثيوبيا، وسد "الروصيرص" بالسودان، كشفت وجود نشاط زلزالي في المنطقة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T20:08+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى تأكيد الهيئة أن "الفالق الأفريقي يمتد على بعد 500 كيلومتر شرقي أديس أبابا وأكثر من ألف كيلومتر شرق سد النهضة.وتابعت: "هذا الامتداد يضع المنطقة تحت تأثير النشاط الزلزالي، ما يزيد من المخاطر على سد النهضة وسد الروصيرص".وذكرت الهيئة السودانية، في بيانها، أن "الهزات الأرضية المتكررة في بحيرات السدود قد تؤدي إلى تغييرات في البيئة التكتونية والفوالق، محذرة من انعكاسات محتملة إذا حدثت زلازل متوسطة أو قوية.وأشارت الهيئة إلى تسجيل عدد كبير من الهزات في بحيرة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الزلازل، أبرزها زلزال بقوة 5.8 درجة في أديس أبابا.وتسلط تلك التحذيرات الضوء على المخاطر المحتملة لتعرض سد النهضة لنشاط زلزالي يمكن أن يتسبب في كارثة تأثر على السد، الذي يحجز خلفه بحيرة ضخمة تمتد على مساحة 1800 كيلومتر مربعا، وتستوعب عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من الماء.وأشارت الهيئة إلى أنه تم رصد هزة أرضية بالقرب من سد "الروصيرص"، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها تعكس استمرار النشاط التكتوني بالمنطقة.
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https://sarabic.ae/20241203/بتعاون-مع-السعودية-كيف-تخطط-إثيوبيا-لأهم-هدف-في-أفريقيا-بعد-إتمام-سد-النهضة-1095437160.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
هيئة سودانية تحذر من خطر يهدد سد النهضة الإثيوبي
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان، أن عمليات الرصد الزلزالي حول سد النهضة بإثيوبيا، وسد "الروصيرص" بالسودان، كشفت وجود نشاط زلزالي في المنطقة.
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون"، التي أشارت إلى تأكيد الهيئة أن "الفالق الأفريقي يمتد على بعد 500 كيلومتر شرقي أديس أبابا وأكثر من ألف كيلومتر شرق سد النهضة
.
وتابعت: "هذا الامتداد يضع المنطقة تحت تأثير النشاط الزلزالي، ما يزيد من المخاطر على سد النهضة وسد الروصيرص".
وذكرت الهيئة السودانية، في بيانها، أن "الهزات الأرضية
المتكررة في بحيرات السدود قد تؤدي إلى تغييرات في البيئة التكتونية والفوالق، محذرة من انعكاسات محتملة إذا حدثت زلازل متوسطة أو قوية.
وأشارت الهيئة إلى تسجيل عدد كبير من الهزات في بحيرة سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الزلازل، أبرزها زلزال بقوة 5.8 درجة في أديس أبابا.
وتسلط تلك التحذيرات الضوء على المخاطر المحتملة لتعرض سد النهضة لنشاط زلزالي يمكن أن يتسبب في كارثة تأثر على السد، الذي يحجز خلفه بحيرة ضخمة
تمتد على مساحة 1800 كيلومتر مربعا، وتستوعب عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من الماء.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم رصد هزة أرضية بالقرب من سد "الروصيرص"، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها تعكس استمرار النشاط التكتوني بالمنطقة.