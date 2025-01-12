https://sarabic.ae/20250112/ألمانيا-تقترح-نهجا-ذكيا-للعقوبات-المفروضة-على-سوريا--1096723209.html

ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا

ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T13:32+0000

2025-01-12T13:32+0000

2025-01-12T13:32+0000

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وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "برلين اقترحت نهجا ذكيا للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء".وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.

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