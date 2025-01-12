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ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا
ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T13:32+0000
2025-01-12T13:32+0000
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وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "برلين اقترحت نهجا ذكيا للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء".وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
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أخبار ألمانيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار ألمانيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

ألمانيا تقترح "نهجا ذكيا" للعقوبات المفروضة على سوريا

13:32 GMT 12.01.2025
© AP Photoوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية، يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك لصحفيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "برلين اقترحت نهجا ذكيا للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء".

وأضافت: "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

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12:53 GMT

واستضافت الرياض، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا ضم وزراء خارجية دول عربية وغربية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا)، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الاجتماع أسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
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