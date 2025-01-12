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برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد 5-2... فيديو
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد 5-2... فيديو
سبوتنيك عربي
توج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، بعدما اكتسح ريال مدريد 5-2. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T21:25+0000
2025-01-12T21:25+0000
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وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فى المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48.وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني بعد عرقلته مبابي، طرد على إثرها ليكمل البرسا المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.وتعد هذه النتيجة هي الأكبر بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد 5-2... فيديو

21:25 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadriبرشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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توج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، بعدما اكتسح ريال مدريد 5-2.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فى المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.
قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48.
وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني بعد عرقلته مبابي، طرد على إثرها ليكمل البرسا المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.
وتعد هذه النتيجة هي الأكبر بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
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