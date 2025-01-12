برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد 5-2... فيديو
© AP Photo / Altaf Qadriبرشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني
© AP Photo / Altaf Qadri
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توج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، بعدما اكتسح ريال مدريد 5-2.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، فى المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.
الهدف الأول لريال مدريد بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/yhDkE6i48Z— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.
هدف التعادل لبرشلونه بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/jO2ZlOScKr— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
الهدف الرابع لبرشلونه بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/2anrKxvOgf— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48.
الهدف الخامس لبرشلونه بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/BSiihN8YOn— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني بعد عرقلته مبابي، طرد على إثرها ليكمل البرسا المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.
الهدف الثاني لريال مدريد بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/ItQSzBnHFk— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
وتعد هذه النتيجة هي الأكبر بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.