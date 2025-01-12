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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
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29 د
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sarabic.ae/20250112/تحمل-3-أنظمة-دفاع-جوي-مركبة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1096731956.html
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنظمة تسليح محمولة لتنفيذ مهام قتالية مختلفة، سواء للدفاع الجوي أو لمهام القتال المباشر مع قوات برية معادية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T17:33+0000
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وتحتاج تلك الأنظمة لمركبات يمكنها تلبية الاحتياجات الميدانية للأنظمة القتالية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على العمل في التضاريس الوعرة وعبور الموانع المائية والقدرة على قطع مسافات طويلة في ظروف عمل شاقة.وتعد مركبة "إس سي سي إس إتش" واحدة من المركبات العسكرية الروسية، التي يمكنها حمل أنظمة دفاع جوي مثل "بوك" و"بانتسير" و"تور"، إضافة إلى أنظمة تسليح أخرى، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.وزودت روسيا هذه المركبة بمحرك تبلغ قوته 650 حصانا، ما يمكنها من العمل بكفاءة عالية حتى في الطرق غير الممهدة والتضاريس الوعرة، إضافة إلى ارتفاعها عن سطح الأرض بمقدار 40 سم.المواصفات الفنيةويتكون طاقم المركبة من 4 أفراد وتصل حمولتها إلى 17.1 طن، وتستخدم 8 إطارات ويتكون هيكلها من صفائح مضادة للرصاص والانفجارات، إضافة إلى تزويدها بمصدر طاقة مستقل وأنظمة مراقبة بالفيديو.
https://sarabic.ae/20230406/معلومات-عن-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور---إم-2-1075588351.html
https://sarabic.ae/20240502/بوك-إم---3-نظام-دفاع-جوي-روسي-يتصدى-للصواريخ-الغربية-1088476683.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

17:33 GMT 12.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمجموعة "بانتسير - إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
تطور روسيا أنظمة تسليح محمولة لتنفيذ مهام قتالية مختلفة، سواء للدفاع الجوي أو لمهام القتال المباشر مع قوات برية معادية.
وتحتاج تلك الأنظمة لمركبات يمكنها تلبية الاحتياجات الميدانية للأنظمة القتالية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على العمل في التضاريس الوعرة وعبور الموانع المائية والقدرة على قطع مسافات طويلة في ظروف عمل شاقة.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
معلومات عن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "تور - إم 2"
6 أبريل 2023, 07:12 GMT
وتعد مركبة "إس سي سي إس إتش" واحدة من المركبات العسكرية الروسية، التي يمكنها حمل أنظمة دفاع جوي مثل "بوك" و"بانتسير" و"تور"، إضافة إلى أنظمة تسليح أخرى، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
وزودت روسيا هذه المركبة بمحرك تبلغ قوته 650 حصانا، ما يمكنها من العمل بكفاءة عالية حتى في الطرق غير الممهدة والتضاريس الوعرة، إضافة إلى ارتفاعها عن سطح الأرض بمقدار 40 سم.
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية
2 مايو 2024, 16:11 GMT

المواصفات الفنية

العرض: 3.4 متر.
الطول: 11.2 متر.
قوة السحب الهيدروليكي للمركبة: 16 طنا.
السرعة على الطرق: 80 كلم/ س.
السرعة في المياه: 9 كلم/ س.
ويتكون طاقم المركبة من 4 أفراد وتصل حمولتها إلى 17.1 طن، وتستخدم 8 إطارات ويتكون هيكلها من صفائح مضادة للرصاص والانفجارات، إضافة إلى تزويدها بمصدر طاقة مستقل وأنظمة مراقبة بالفيديو.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
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Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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