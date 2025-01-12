https://sarabic.ae/20250112/تحمل-3-أنظمة-دفاع-جوي-مركبة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1096731956.html
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنظمة تسليح محمولة لتنفيذ مهام قتالية مختلفة، سواء للدفاع الجوي أو لمهام القتال المباشر مع قوات برية معادية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T17:33+0000
2025-01-12T17:33+0000
2025-01-12T17:33+0000
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وتحتاج تلك الأنظمة لمركبات يمكنها تلبية الاحتياجات الميدانية للأنظمة القتالية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على العمل في التضاريس الوعرة وعبور الموانع المائية والقدرة على قطع مسافات طويلة في ظروف عمل شاقة.وتعد مركبة "إس سي سي إس إتش" واحدة من المركبات العسكرية الروسية، التي يمكنها حمل أنظمة دفاع جوي مثل "بوك" و"بانتسير" و"تور"، إضافة إلى أنظمة تسليح أخرى، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.وزودت روسيا هذه المركبة بمحرك تبلغ قوته 650 حصانا، ما يمكنها من العمل بكفاءة عالية حتى في الطرق غير الممهدة والتضاريس الوعرة، إضافة إلى ارتفاعها عن سطح الأرض بمقدار 40 سم.المواصفات الفنيةويتكون طاقم المركبة من 4 أفراد وتصل حمولتها إلى 17.1 طن، وتستخدم 8 إطارات ويتكون هيكلها من صفائح مضادة للرصاص والانفجارات، إضافة إلى تزويدها بمصدر طاقة مستقل وأنظمة مراقبة بالفيديو.
https://sarabic.ae/20230406/معلومات-عن-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور---إم-2-1075588351.html
https://sarabic.ae/20240502/بوك-إم---3-نظام-دفاع-جوي-روسي-يتصدى-للصواريخ-الغربية-1088476683.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
تطور روسيا أنظمة تسليح محمولة لتنفيذ مهام قتالية مختلفة، سواء للدفاع الجوي أو لمهام القتال المباشر مع قوات برية معادية.
وتحتاج تلك الأنظمة لمركبات يمكنها تلبية الاحتياجات الميدانية للأنظمة القتالية
المختلفة خاصة فيما يتعلق بالقدرة على العمل في التضاريس الوعرة وعبور الموانع المائية والقدرة على قطع مسافات طويلة في ظروف عمل شاقة.
وتعد مركبة "إس سي سي إس إتش" واحدة من المركبات العسكرية الروسية، التي يمكنها حمل أنظمة دفاع جوي مثل "بوك" و"بانتسير" و"تور"، إضافة إلى أنظمة تسليح أخرى، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
وزودت روسيا هذه المركبة بمحرك تبلغ قوته 650 حصانا، ما يمكنها من العمل بكفاءة عالية حتى في الطرق غير الممهدة والتضاريس الوعرة، إضافة إلى ارتفاعها عن سطح الأرض بمقدار 40 سم.
قوة السحب الهيدروليكي للمركبة: 16 طنا.
السرعة على الطرق: 80 كلم/ س.
السرعة في المياه: 9 كلم/ س.
ويتكون طاقم المركبة
من 4 أفراد وتصل حمولتها إلى 17.1 طن، وتستخدم 8 إطارات ويتكون هيكلها من صفائح مضادة للرصاص والانفجارات، إضافة إلى تزويدها بمصدر طاقة مستقل وأنظمة مراقبة بالفيديو.