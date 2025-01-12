https://sarabic.ae/20250112/تصويت-برأيك-هل-يعزز-اجتماع-الرياض-شرعية-السلطات-السورية-الجديدة-عربيا-ودوليا--1096723674.html
تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟
تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:10+0000
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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
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استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.
وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
برأيك... هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيًا ودوليًا؟