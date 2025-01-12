تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
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عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
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59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250112/تصويت-برأيك-هل-يعزز-اجتماع-الرياض-شرعية-السلطات-السورية-الجديدة-عربيا-ودوليا--1096723674.html
تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟
تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
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استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيا ودوليا؟

14:10 GMT 12.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 162 بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 162 بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.
وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

برأيك... هل يعزز اجتماع الرياض شرعية السلطات السورية الجديدة عربيًا ودوليًا؟

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