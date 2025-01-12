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https://sarabic.ae/20250112/دولة-عربية-متصدرة-أكبر-10-محطات-لتصدير-الغاز-المسال-في-العالم-1096721249.html
دولة عربية متصدرة... أكبر 10 محطات لتصدير الغاز المسال في العالم
دولة عربية متصدرة... أكبر 10 محطات لتصدير الغاز المسال في العالم
سبوتنيك عربي
استحوذت 6 دول على تطوير أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، وذلك مع تزايد أهمية الغاز المسال بصفته مكونًا رئيسًا في مزيج الطاقة، بهدف تلبية... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T12:49+0000
2025-01-12T12:49+0000
اقتصاد
العالم
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فمنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز المسال، وزادت التوقعات باستمرار هذا الاتجاه، مع احتمال تجاوز الطلب العرض حال توقفت الدول عن توسيع البنية التحتية اللازمة.ولمواجهة هذه التحديات، تكثف عدة دول جهودها لتطوير محطات لتصدير الغاز المسال، التي تعد ضرورة لضمان مواكبة الاستهلاك المتزايد، وخاصة في الأسواق الرئيسة مثل الصين، أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا.وترصد وحدة لأبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) في السطور التالية معلومات عن أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم؛ حيث تقود قطر وروسيا والولايات المتحدة والأرجنتين والمكسيك وكندا السباق.1- حقل الشمال - قطريتصدّر مشروع حقل الشمال القطري -الواقع في مدينة رأس لفان الصناعية- قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم.وتبلغ السعة الإجمالية المخطط له نحو 65 مليون طن سنويًا، منها 49 مليون طن قيد الإنشاء، مع مقترح لإضافة نحو 16 مليون طن مستقبلًا.2- محطة تايمير للغاز المسال - روسياتحتل محطة تايمير للغاز المسال المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم.وتعد المحطة -المملوكة لشركة "روسنفط"- أكبر المشروعات المخطط لها في روسيا، إذ تبلغ السعة الإجمالية للمحطة 50 مليون طن سنويًا.3- محطة "جي إن إل" للغاز المسال – الأرجنتينمحطة "جي إن إل" للغاز المسال الأرجنتينية ثالث أكبر محطة مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، وهي أهم المشروعات في الأرجنتين، باستثمارات 30 مليار دولار.ويتضمّن المشروع تطوير 3 خطوط أنابيب جديدة، وبناء المحطة على 3 مراحل؛ حيث ستبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية 30.2 مليون طن سنويًا.4- محطة "كارا" للغاز المسال - روسياتضم قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، محطة كارا للغاز المسال الروسية، مملوكة لشركة "روسنفط".وتقع المحطة في منطقة نوفايا زيمليا، ومن المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويًا، وبدء عملياتها بين عامي 2030 و2035، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.5- محطة "ساجوارو إنرجيا" للغاز المسال - المكسيكتنضم محطة "ساجوارو إنرجيا" للغاز المسال في المكسيك إلى قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال.وتعد المحطة -المملوكة لشركة "مكسيكو باسيفيك"- أهم مشروعات تصدير الغاز المسال في المكسيك، ومن المقرر أن تضم من 3-6 وحدات بسعة إجمالية تتراوح بين 15 و30 مليون طن سنويًا.6- محطة "شتوكمان" للغاز المسال - روسياتشمل قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال محطة شتوكمان الروسية، المملوكة لشركة "غازبروم".ويقع المشروع المقترح في بحر بارنتس بسعة مخططة تبلغ 30 مليون طن سنويًا، مع توقعات ببدء المشروع في عام 2035.7- "ريو غراندي" للغاز المسال - الولايات المتحدةمن بين أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، محطة ريو غراندي قيد الإنشاء الواقعة في براونزفيل بولاية تكساس.وتقدر القدرة الإجمالية للمحطة بنحو 28.4 مليون طن سنويًا، منها 17.6 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، ومن المقترح إضافة 10.8 مليون طن سنويًا في المستقبل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.8- محطة كندا للغاز المسال - كنداتأتي محطة كندا للغاز المسال في المرتبة الثامنة بقائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، بقدرة 28 مليون طن سنويًا.تمثل المحطة، التي تبلغ تكلفتها 31 مليار دولار أمريكي والواقعة في كيتيمات بمقاطعة بريتش كولومبيا، أول محطة لتصدير الغاز المسال.9- محطة "دريفتوود" للغاز المسال - الولايات المتحدةتعد محطة دريفتوود للغاز المسال ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، وثاني المشروعات المخطط لها في الولايات المتحدة.وتقع المحطة التابعة لشركة "تيلوريان" في ولاية لويزيانا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار دولار، وتقدر السعة الإجمالية للمشروع بـ27.6 مليون طن سنويًا.10- محطة "بورت آرثر" للغاز المسال - الولايات المتحدةتأتي محطة "بورت آرثر" للغاز المسال الأمريكية في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، بسعة 27 مليون طن سنويًا.والمحطة مملوكة لشركة "كيه كيه آر" بنسبة 42%، و"كونوكو فيليبس" بنسبة 30%، و"سمبرا إنرجي" بنسبة 28%.
https://sarabic.ae/20250112/السعودية-تتخذ-خطوة-جديدة-للتغلب-على-التحديات-اللوجستية-للتعاون-مع-أمريكا-اللاتينية-1096720860.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

دولة عربية متصدرة... أكبر 10 محطات لتصدير الغاز المسال في العالم

12:49 GMT 12.01.2025
© AFP 2023 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AFP 2023 / Karim Jaafar
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استحوذت 6 دول على تطوير أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، وذلك مع تزايد أهمية الغاز المسال بصفته مكونًا رئيسًا في مزيج الطاقة، بهدف تلبية تزايد الطلب العالمي وتعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية.
فمنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز المسال، وزادت التوقعات باستمرار هذا الاتجاه، مع احتمال تجاوز الطلب العرض حال توقفت الدول عن توسيع البنية التحتية اللازمة.

وأشارت توقعات حديثة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال بنحو 35% بحلول عام 2030.

ولمواجهة هذه التحديات، تكثف عدة دول جهودها لتطوير محطات لتصدير الغاز المسال، التي تعد ضرورة لضمان مواكبة الاستهلاك المتزايد، وخاصة في الأسواق الرئيسة مثل الصين، أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا.
وترصد وحدة لأبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) في السطور التالية معلومات عن أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم؛ حيث تقود قطر وروسيا والولايات المتحدة والأرجنتين والمكسيك وكندا السباق.

1- حقل الشمال - قطر

يتصدّر مشروع حقل الشمال القطري -الواقع في مدينة رأس لفان الصناعية- قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم.
وتبلغ السعة الإجمالية المخطط له نحو 65 مليون طن سنويًا، منها 49 مليون طن قيد الإنشاء، مع مقترح لإضافة نحو 16 مليون طن مستقبلًا.

2- محطة تايمير للغاز المسال - روسيا

تحتل محطة تايمير للغاز المسال المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم.
وتعد المحطة -المملوكة لشركة "روسنفط"- أكبر المشروعات المخطط لها في روسيا، إذ تبلغ السعة الإجمالية للمحطة 50 مليون طن سنويًا.

3- محطة "جي إن إل" للغاز المسال – الأرجنتين

محطة "جي إن إل" للغاز المسال الأرجنتينية ثالث أكبر محطة مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، وهي أهم المشروعات في الأرجنتين، باستثمارات 30 مليار دولار.
ويتضمّن المشروع تطوير 3 خطوط أنابيب جديدة، وبناء المحطة على 3 مراحل؛ حيث ستبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية 30.2 مليون طن سنويًا.

4- محطة "كارا" للغاز المسال - روسيا

تضم قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، محطة كارا للغاز المسال الروسية، مملوكة لشركة "روسنفط".
وتقع المحطة في منطقة نوفايا زيمليا، ومن المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 30 مليون طن سنويًا، وبدء عملياتها بين عامي 2030 و2035، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

5- محطة "ساجوارو إنرجيا" للغاز المسال - المكسيك

تنضم محطة "ساجوارو إنرجيا" للغاز المسال في المكسيك إلى قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال.
وتعد المحطة -المملوكة لشركة "مكسيكو باسيفيك"- أهم مشروعات تصدير الغاز المسال في المكسيك، ومن المقرر أن تضم من 3-6 وحدات بسعة إجمالية تتراوح بين 15 و30 مليون طن سنويًا.
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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12:36 GMT

6- محطة "شتوكمان" للغاز المسال - روسيا

تشمل قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال محطة شتوكمان الروسية، المملوكة لشركة "غازبروم".
ويقع المشروع المقترح في بحر بارنتس بسعة مخططة تبلغ 30 مليون طن سنويًا، مع توقعات ببدء المشروع في عام 2035.

7- "ريو غراندي" للغاز المسال - الولايات المتحدة

من بين أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، محطة ريو غراندي قيد الإنشاء الواقعة في براونزفيل بولاية تكساس.
وتقدر القدرة الإجمالية للمحطة بنحو 28.4 مليون طن سنويًا، منها 17.6 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، ومن المقترح إضافة 10.8 مليون طن سنويًا في المستقبل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

8- محطة كندا للغاز المسال - كندا

تأتي محطة كندا للغاز المسال في المرتبة الثامنة بقائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال في العالم، بقدرة 28 مليون طن سنويًا.
تمثل المحطة، التي تبلغ تكلفتها 31 مليار دولار أمريكي والواقعة في كيتيمات بمقاطعة بريتش كولومبيا، أول محطة لتصدير الغاز المسال.

9- محطة "دريفتوود" للغاز المسال - الولايات المتحدة

تعد محطة دريفتوود للغاز المسال ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، وثاني المشروعات المخطط لها في الولايات المتحدة.
وتقع المحطة التابعة لشركة "تيلوريان" في ولاية لويزيانا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار دولار، وتقدر السعة الإجمالية للمشروع بـ27.6 مليون طن سنويًا.

10- محطة "بورت آرثر" للغاز المسال - الولايات المتحدة

تأتي محطة "بورت آرثر" للغاز المسال الأمريكية في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة أكبر 10 محطات مرتقبة لتصدير الغاز المسال، بسعة 27 مليون طن سنويًا.
والمحطة مملوكة لشركة "كيه كيه آر" بنسبة 42%، و"كونوكو فيليبس" بنسبة 30%، و"سمبرا إنرجي" بنسبة 28%.
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