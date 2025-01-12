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https://sarabic.ae/20250112/مصر-تحدد-موعد-انطلاق-الإنتاج-الضخم-للغاز-من-البحر-المتوسط-1096729516.html
مصر تحدد موعد انطلاق الإنتاج الضخم للغاز من البحر المتوسط
مصر تحدد موعد انطلاق الإنتاج الضخم للغاز من البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
توقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئرين جديدين في حقل "ريفيين" بالبحر المتوسط خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك قبل... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T16:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وسيتم الإنتاج من خلال شركة "بريتش بتروليوم" (بي. بي. العالمية)، إذ تشير تقديرات سابقة إلى أن يكون إنتاج البئرين بقدرة 200 مليون قدم مكعب يوميا.وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن "شركة بي بي العالمية انتهت بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط ، وذلك باستخدام سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024".ولفت البيان إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.وأضاف البيان: "بإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين وبفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات، تنتقل اليوم سفينة الحفر لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي بالبحر المتوسط. إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعي في طبقة الميوسين السفلى، ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025".كما أشار البيان إلى أن منطقة الكينج الاستكشافية تتميز بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة "بي بي العالمية" ضمن مشروع غرب دلتا النيل، متابعًا: "في حال نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذا البئر الاستكشافي بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة على الإنتاج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي".وتأتي أعمال الحفر الاستكشافي في منطقة الكينج امتدادً لجهود وزارة البترول خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أنشطة الحفر البحري بمناطق البحر المتوسط، كما تقدر استثمارات المشروع بنحو 200 مليون دولار أمريكي.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أفادت، في بيان أصدرته في يوليو/ تموز الماضي، بأن "المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين (غرب ريفين -4 وغرب ريفين -5) الجار حفرهما، ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وتقدر بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز، و8000 برميل متكثفات يومياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 (أشهر يناير – فبراير – مارس 2025)، وتقدر الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين بنحو 200 مليون دولار، ومن المخطط حفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط باستثمارات 120 مليون دولار بعد حفر وإكمال بئري حقل ريفين".وتشهد المناطق البحرية نشاطًا متزايدًا لعمليات الحفر، بدءً من إطلاق شركة "شيفرون" أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، مرورًا بشركة "إكسون موبيل" التي بدأت حفر البئر "نفرتاري-1"، وما حققته شركة "بي بي" من إنجاز بحفر بئرين تنمويين بحقل "ريفين"، وصولًا إلى استئناف شركة "إيني" لأعمال الحفر في حقل "ظهر" خلال الشهر الجاري.وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن طرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركات المصرية مع عدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة بنحو 200 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20250103/مصر-ترد-على-أنباء-تأجيل-إنتاج-الغاز-من-حقل-ظهر-1096452818.html
https://sarabic.ae/20240822/رئيس-الوزراء-المصري-إعادة-حجم-إنتاج-النفط-والغاز-لطبيعته-اعتبارا-من-2025-1092007434.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن

مصر تحدد موعد انطلاق الإنتاج الضخم للغاز من البحر المتوسط

16:21 GMT 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorسفينة حفر للغاز الطبيعي
سفينة حفر للغاز الطبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
توقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئرين جديدين في حقل "ريفيين" بالبحر المتوسط خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك قبل الموعد المخطط بثلاثة أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وسيتم الإنتاج من خلال شركة "بريتش بتروليوم" (بي. بي. العالمية)، إذ تشير تقديرات سابقة إلى أن يكون إنتاج البئرين بقدرة 200 مليون قدم مكعب يوميا.
وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن "شركة بي بي العالمية انتهت بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط ، وذلك باستخدام سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"
3 يناير, 15:10 GMT
ولفت البيان إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج.
وأضاف البيان: "بإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين وبفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات، تنتقل اليوم سفينة الحفر لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي بالبحر المتوسط. إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعي في طبقة الميوسين السفلى، ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025".
كما أشار البيان إلى أن منطقة الكينج الاستكشافية تتميز بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة "بي بي العالمية" ضمن مشروع غرب دلتا النيل، متابعًا: "في حال نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذا البئر الاستكشافي بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة على الإنتاج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي".
وتأتي أعمال الحفر الاستكشافي في منطقة الكينج امتدادً لجهود وزارة البترول خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أنشطة الحفر البحري بمناطق البحر المتوسط، كما تقدر استثمارات المشروع بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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22 أغسطس 2024, 15:43 GMT
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أفادت، في بيان أصدرته في يوليو/ تموز الماضي، بأن "المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين (غرب ريفين -4 وغرب ريفين -5) الجار حفرهما، ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وتقدر بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز، و8000 برميل متكثفات يومياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 (أشهر يناير – فبراير – مارس 2025)، وتقدر الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين بنحو 200 مليون دولار، ومن المخطط حفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط باستثمارات 120 مليون دولار بعد حفر وإكمال بئري حقل ريفين".
وتشهد المناطق البحرية نشاطًا متزايدًا لعمليات الحفر، بدءً من إطلاق شركة "شيفرون" أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، مرورًا بشركة "إكسون موبيل" التي بدأت حفر البئر "نفرتاري-1"، وما حققته شركة "بي بي" من إنجاز بحفر بئرين تنمويين بحقل "ريفين"، وصولًا إلى استئناف شركة "إيني" لأعمال الحفر في حقل "ظهر" خلال الشهر الجاري.
وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن طرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركات المصرية مع عدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة بنحو 200 مليون دولار.
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