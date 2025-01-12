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مصر تعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام 2025
مصر تعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام 2025
سبوتنيك عربي
صرح وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، اليوم الأحد، أن شعار معرض القاهرة لهذا العام تحت عنوان "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة". 12.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف هنو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الوزارة ستهدي الشعب المصري "مليون كتاب"، من خلال فعاليات المعرض.وأوضح أن المعرض سيتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف عارض في فعاليات المعرض.من جانبه، صرح الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام الحالي 2025، بأن "معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة حقيقية لتقديم عصارة الفكر والإبداع". وأشار بهي الدين إلى أن "نحو 6 آلاف عارض، ونحو 80 دولة، يشاركون في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعشرات الفعاليات الهامة بحضور ومشاركة الهيئات والمنظمات".كما لفت بهي الدين إلى أن "يكون حرص المعرض على أن يكون الشعر حاضرا كما يليق بمكانته".وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل.
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ثقافة, منوعات, العالم العربي, مصر, الأخبار
ثقافة, منوعات, العالم العربي, مصر, الأخبار

مصر تعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام 2025

10:28 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 12.01.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، اليوم الأحد، أن شعار معرض القاهرة لهذا العام تحت عنوان "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة".
وأضاف هنو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الوزارة ستهدي الشعب المصري "مليون كتاب"، من خلال فعاليات المعرض.
وأوضح أن المعرض سيتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف عارض في فعاليات المعرض.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
من جانبه، صرح الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام الحالي 2025، بأن "معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة حقيقية لتقديم عصارة الفكر والإبداع".
وأشار بهي الدين إلى أن "نحو 6 آلاف عارض، ونحو 80 دولة، يشاركون في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعشرات الفعاليات الهامة بحضور ومشاركة الهيئات والمنظمات".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته لعام 2025
الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته لعام 2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
كما لفت بهي الدين إلى أن "يكون حرص المعرض على أن يكون الشعر حاضرا كما يليق بمكانته".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويستمر لغاية 6 فبراير/ شباط المقبل.

وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل.
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