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مصر تعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام 2025

مصر تعلن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام 2025

سبوتنيك عربي

صرح وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، اليوم الأحد، أن شعار معرض القاهرة لهذا العام تحت عنوان "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة". 12.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأضاف هنو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الوزارة ستهدي الشعب المصري "مليون كتاب"، من خلال فعاليات المعرض.وأوضح أن المعرض سيتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف عارض في فعاليات المعرض.من جانبه، صرح الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام الحالي 2025، بأن "معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة حقيقية لتقديم عصارة الفكر والإبداع". وأشار بهي الدين إلى أن "نحو 6 آلاف عارض، ونحو 80 دولة، يشاركون في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعشرات الفعاليات الهامة بحضور ومشاركة الهيئات والمنظمات".كما لفت بهي الدين إلى أن "يكون حرص المعرض على أن يكون الشعر حاضرا كما يليق بمكانته".وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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