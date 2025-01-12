https://sarabic.ae/20250112/نجاة-فريق-مصري-من-حادث-طائرة-أثناء-عودته-من-مباراة-ضمن-منافسات-دوري-أبطال-أفريقيا-1096706908.html
نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا
نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا
سبوتنيك عربي
تعرضت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بعثة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، لحادثة جوية خطيرة أثناء رحلتها من أنغولا إلى القاهرة، ما اضطرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:20+0000
2025-01-12T09:20+0000
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وذكر موقع "يلاكورة"، اليوم الأحد، أن الطائرة واجهت مطبات هوائية عنيفة وهبوطا مفاجئا في الضغط الجوي داخل مقصورة الطائرة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة، بمن فيهم لاعبو وأعضاء الطاقم الفني، لحالات إغماء.تفاصيل الحادثةبعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، بدأت الطائرة تواجه تقلبات جوية حادة.ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أجبرت الظروف الجوية الصعبة قائد الطائرة على العودة إلى مطار لواندا، حرصا على سلامة البعثة، وللتأكد من جاهزية الطائرة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.وأوضح المركز أن جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا فشلت في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأحوال الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا، للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.فيما أكدت إدارة النادي أنها تتابع الوضع عن كثب، في حين طمأنت الجماهير على سلامة اللاعبين والطاقم، مؤكدة أن الأولوية الآن هي ضمان عودتهم بسلام إلى القاهرة.وكان نادي بيراميدز قد حقق إنجازا تاريخيا قبل الحادثة، بفوزه على فريق ساجرادا الأنغولي، بهدف نظيف سجله اللاعب مروان حمدي، ما ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
https://sarabic.ae/20241230/3-حوادث-في-يوم-واحد-حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737---800-1096344150.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار
نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا
تعرضت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بعثة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، لحادثة جوية خطيرة أثناء رحلتها من أنغولا إلى القاهرة، ما اضطرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار لواندا.
وذكر
موقع "يلاكورة"، اليوم الأحد، أن الطائرة واجهت مطبات هوائية عنيفة وهبوطا مفاجئا في الضغط الجوي داخل مقصورة الطائرة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة، بمن فيهم لاعبو وأعضاء الطاقم الفني، لحالات إغماء.
بعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، بدأت الطائرة تواجه تقلبات جوية حادة.
ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أجبرت الظروف الجوية الصعبة قائد الطائرة على العودة إلى مطار لواندا، حرصا على سلامة البعثة، وللتأكد من جاهزية الطائرة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.
30 ديسمبر 2024, 19:10 GMT
وأوضح المركز أن جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا فشلت في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأحوال الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا، للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.
فيما أكدت إدارة النادي أنها تتابع الوضع عن كثب، في حين طمأنت الجماهير على سلامة اللاعبين والطاقم، مؤكدة أن الأولوية الآن هي ضمان عودتهم بسلام إلى القاهرة.
وكان نادي بيراميدز
قد حقق إنجازا تاريخيا قبل الحادثة، بفوزه على فريق ساجرادا الأنغولي، بهدف نظيف سجله اللاعب مروان حمدي، ما ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.