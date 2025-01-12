نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250112/نجاة-فريق-مصري-من-حادث-طائرة-أثناء-عودته-من-مباراة-ضمن-منافسات-دوري-أبطال-أفريقيا-1096706908.html
نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا
نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا
سبوتنيك عربي
تعرضت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بعثة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، لحادثة جوية خطيرة أثناء رحلتها من أنغولا إلى القاهرة، ما اضطرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:20+0000
2025-01-12T09:20+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار دوري أبطال أفريقيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وذكر موقع "يلاكورة"، اليوم الأحد، أن الطائرة واجهت مطبات هوائية عنيفة وهبوطا مفاجئا في الضغط الجوي داخل مقصورة الطائرة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة، بمن فيهم لاعبو وأعضاء الطاقم الفني، لحالات إغماء.تفاصيل الحادثةبعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، بدأت الطائرة تواجه تقلبات جوية حادة.ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أجبرت الظروف الجوية الصعبة قائد الطائرة على العودة إلى مطار لواندا، حرصا على سلامة البعثة، وللتأكد من جاهزية الطائرة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.وأوضح المركز أن جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا فشلت في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأحوال الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا، للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.فيما أكدت إدارة النادي أنها تتابع الوضع عن كثب، في حين طمأنت الجماهير على سلامة اللاعبين والطاقم، مؤكدة أن الأولوية الآن هي ضمان عودتهم بسلام إلى القاهرة.وكان نادي بيراميدز قد حقق إنجازا تاريخيا قبل الحادثة، بفوزه على فريق ساجرادا الأنغولي، بهدف نظيف سجله اللاعب مروان حمدي، ما ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
https://sarabic.ae/20241230/3-حوادث-في-يوم-واحد-حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737---800-1096344150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_8b67b4c3113e5b099b2feb525b9ee3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أفريقيا, الأخبار

نجاة فريق مصري من حادث طائرة أثناء عودته من مباراة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا

09:20 GMT 12.01.2025
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تعرضت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بعثة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، لحادثة جوية خطيرة أثناء رحلتها من أنغولا إلى القاهرة، ما اضطرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار لواندا.
وذكر موقع "يلاكورة"، اليوم الأحد، أن الطائرة واجهت مطبات هوائية عنيفة وهبوطا مفاجئا في الضغط الجوي داخل مقصورة الطائرة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة، بمن فيهم لاعبو وأعضاء الطاقم الفني، لحالات إغماء.

تفاصيل الحادثة

بعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة في رحلة كان من المقرر أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، بدأت الطائرة تواجه تقلبات جوية حادة.
ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أجبرت الظروف الجوية الصعبة قائد الطائرة على العودة إلى مطار لواندا، حرصا على سلامة البعثة، وللتأكد من جاهزية الطائرة، وتقديم العلاج اللازم للمصابين.
طائرة بوينغ 737 - 800 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
3 حوادث في يوم واحد.. حقائق مؤلمة عن طائرة "بوينغ 737 - 800"
30 ديسمبر 2024, 19:10 GMT
وأوضح المركز أن جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا فشلت في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأحوال الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا، للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.
فيما أكدت إدارة النادي أنها تتابع الوضع عن كثب، في حين طمأنت الجماهير على سلامة اللاعبين والطاقم، مؤكدة أن الأولوية الآن هي ضمان عودتهم بسلام إلى القاهرة.
وكان نادي بيراميدز قد حقق إنجازا تاريخيا قبل الحادثة، بفوزه على فريق ساجرادا الأنغولي، بهدف نظيف سجله اللاعب مروان حمدي، ما ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала