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إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T18:57+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وختمت هيئة البث الإسرائيلية بالقول إن "المرحلة الثانية تتضمن إطلاق سراح بقية المحتجزين من الرجال والعسكريين والجثث والإفراج بشكل جماعي عن الأسرى الفلسطينيين".وقال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "حققت تقدما".وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة".وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.وكان ترامب نفسه قد قال، في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
https://sarabic.ae/20250113/أمير-قطر-يستقبل-وفد-حماس-لمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096759202.html
https://sarabic.ae/20250112/الرئاسة-الفلسطينية-عباس-يجري-اتصالات-مكثفة-ولقاءات-مع-كل-الأطراف-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096735183.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

18:57 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.
وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".
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ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".

وأكدت أن "المقترح يتضمن الانسحاب من محور فيلادلفيا في نهاية المرحلة الأولى"، مشيرة إلى أنه "خلال المرحلة الأولى ستجرى مفاوضات بشأن المرحلة الثانية ووقف إطلاق النار الدائم".

وختمت هيئة البث الإسرائيلية بالقول إن "المرحلة الثانية تتضمن إطلاق سراح بقية المحتجزين من الرجال والعسكريين والجثث والإفراج بشكل جماعي عن الأسرى الفلسطينيين".
وقال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "حققت تقدما".
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وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي الزائر، لارس لوك راسموسن، "لقد تم إحراز تقدم، ونرى بعض التقدم في المفاوضات".
وكان ترامب نفسه قد قال، في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.
وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
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