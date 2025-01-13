https://sarabic.ae/20250113/إيران-تعلق-على-انسحاب-شركات-سعودية-وإماراتية-1096742714.html
إيران تعلق على انسحاب شركات سعودية وإماراتية
إيران تعلق على انسحاب شركات سعودية وإماراتية
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أنباء بشأن انسحاب شركات سعودية وإماراتية من طهران. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T08:48+0000
2025-01-13T08:48+0000
2025-01-13T08:48+0000
إيران
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أنه "لم يكن هذا انسحابا استثماريا، بل كان مجرد انتقال للأسهم من شركة إلى أخرى".وأشار بقائي إلى أن "وزارة الاقتصاد الإيرانية ستقدم التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.يأتي هذا بعدما أعلنت مجموعة "صافولا" السعودية، في أول أيام عام 2025، عن توقيع شركتها التابعة شركة "صافولا" للأغذية (المملوكة لها بالكامل) لاتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل أعمالها في إيران بمبلغ قدره 705 ملايين ريال سعودي لصالح مستثمر أجنبي، وفقا لموقع "أرقام".وذكرت صافولا في بيان لها عبر "تداول السعودية"، أن الصفقة ستخضع لاستكمال بعض الإجراءات القانونية وموافقات الجهات النظامية.وتشمل الصفقة بيع كامل أعمال شركة "صافولا" للأغذية في إيران، والتي تعمل في مجال تصنيع وتوزيع زيوت الطعام والمأكولات البحرية والمخبوزات والحلويات.
https://sarabic.ae/20250112/السعودية-تتخذ-خطوة-جديدة-للتغلب-على-التحديات-اللوجستية-للتعاون-مع-أمريكا-اللاتينية-1096720860.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, اقتصاد
إيران تعلق على انسحاب شركات سعودية وإماراتية
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أنباء بشأن انسحاب شركات سعودية وإماراتية من طهران.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أنه "لم يكن هذا انسحابا استثماريا، بل كان مجرد انتقال للأسهم من شركة إلى أخرى".
وأشار بقائي إلى أن "وزارة الاقتصاد الإيرانية ستقدم التفاصيل الدقيقة حول هذا الموضوع"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يأتي هذا بعدما أعلنت مجموعة "صافولا" السعودية، في أول أيام عام 2025، عن توقيع شركتها التابعة شركة "صافولا" للأغذية (المملوكة لها بالكامل) لاتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل أعمالها في إيران بمبلغ قدره 705 ملايين ريال سعودي لصالح مستثمر أجنبي، وفقا لموقع
"أرقام".
وذكرت صافولا في بيان لها عبر "تداول السعودية"، أن الصفقة ستخضع لاستكمال بعض الإجراءات القانونية وموافقات الجهات النظامية.
وتشمل الصفقة بيع كامل أعمال شركة "صافولا" للأغذية في إيران، والتي تعمل في مجال تصنيع وتوزيع زيوت الطعام والمأكولات البحرية والمخبوزات والحلويات.