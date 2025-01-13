بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب

ضباط مساعدون أمريكيون يتحدثون على المسرح أثناء التدريب على الواجهة الغربية من مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأحد 12 يناير 2025
ضباط مساعدون أمريكيون يتحدثون على المسرح أثناء التدريب على الواجهة الغربية من مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأحد 12 يناير 2025
أعضاء من الجيش الأمريكي على خشبة المسرح خلال التدريب في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب
أعضاء من الجيش الأمريكي على خشبة المسرح خلال التدريب في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب
مبنى الكونغرس الأمريكي يظهر خلف المقدم ريان ناولين، مدير فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أثناء بروفة حفل تنصيب
مبنى الكونغرس الأمريكي يظهر خلف المقدم ريان ناولين، مدير فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أثناء بروفة حفل تنصيب
نواب يتدربون على عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.
نواب يتدربون على عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.
يطل مبنى الكونغرس الأمريكي على أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية أثناء بروفة حفل تنصيب الرئيس.
يطل مبنى الكونغرس الأمريكي على أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية أثناء بروفة حفل تنصيب الرئيس.
عمال يقومون بإزالة الجليد والثلج من منصة التنصيب أثناء إجراء الاستعدادات النهائية خلال بروفة التنصيب.
عمال يقومون بإزالة الجليد والثلج من منصة التنصيب أثناء إجراء الاستعدادات النهائية خلال بروفة التنصيب.
أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يجلسون في مقاعدهم قبل بروفة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.
أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يجلسون في مقاعدهم قبل بروفة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.
الشمس تشرق خلف مبنى الكونغرس الأمريكي أثناء بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي.
الشمس تشرق خلف مبنى الكونغرس الأمريكي أثناء بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي.
أعضاء من الجيش يسيرون على الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي خلال بروفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
أعضاء من الجيش يسيرون على الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي خلال بروفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
الرقيب ماثيو نال، الذي ينوب في البروفة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتفاعل على منصة التنصيب خلال بروفة التنصيب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.
الرقيب ماثيو نال، الذي ينوب في البروفة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتفاعل على منصة التنصيب خلال بروفة التنصيب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.
عامل يحرك الكراسي إلى أماكنها أثناء التدريب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
عامل يحرك الكراسي إلى أماكنها أثناء التدريب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.