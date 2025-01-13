بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب

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لبنان والعالم
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صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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29 د
لبنان والعالم
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20250113/بروفة-لحفل-تنصيب-دونالد-ترامب--1096738941.html
بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب
بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
يترقب العالم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، الذي دعا إليه نحو 50 ضيفا، حيث جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب
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фото, صور, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي
фото, صور, دونالد ترامب, الرئيس الأمريكي

بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب

09:05 GMT 13.01.2025
تابعنا عبر
يترقب العالم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، الذي دعا إليه نحو 50 ضيفا، حيث جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا لبروفة التحضير لهذا الحفل الكبير.
© AP Photo / Jon Elswick

ضباط مساعدون أمريكيون يتحدثون على المسرح أثناء التدريب على الواجهة الغربية من مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأحد 12 يناير 2025

ضباط مساعدون أمريكيون يتحدثون على المسرح أثناء التدريب على الواجهة الغربية من مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأحد 12 يناير 2025 - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Jon Elswick

ضباط مساعدون أمريكيون يتحدثون على المسرح أثناء التدريب على الواجهة الغربية من مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأحد 12 يناير 2025

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

أعضاء من الجيش الأمريكي على خشبة المسرح خلال التدريب في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

أعضاء من الجيش الأمريكي على خشبة المسرح خلال التدريب في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

أعضاء من الجيش الأمريكي على خشبة المسرح خلال التدريب في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

مبنى الكونغرس الأمريكي يظهر خلف المقدم ريان ناولين، مدير فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أثناء بروفة حفل تنصيب

مبنى الكونغرس الأمريكي يظهر خلف المقدم ريان ناولين، مدير فرقة &quot;The President&#x27;s Own&quot; التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أثناء بروفة حفل تنصيب - سبوتنيك عربي
3/11
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

مبنى الكونغرس الأمريكي يظهر خلف المقدم ريان ناولين، مدير فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أثناء بروفة حفل تنصيب

© AP Photo / Jon Elswick

نواب يتدربون على عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

نواب يتدربون على عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي. - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Jon Elswick

نواب يتدربون على عملية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

يطل مبنى الكونغرس الأمريكي على أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية أثناء بروفة حفل تنصيب الرئيس.

يطل مبنى الكونغرس الأمريكي على أعضاء فرقة &quot;The President&#x27;s Own&quot; التابعة لمشاة البحرية الأمريكية أثناء بروفة حفل تنصيب الرئيس. - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

يطل مبنى الكونغرس الأمريكي على أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية أثناء بروفة حفل تنصيب الرئيس.

© Getty Images / Kevin Dietsch

عمال يقومون بإزالة الجليد والثلج من منصة التنصيب أثناء إجراء الاستعدادات النهائية خلال بروفة التنصيب.

عمال يقومون بإزالة الجليد والثلج من منصة التنصيب أثناء إجراء الاستعدادات النهائية خلال بروفة التنصيب. - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / Kevin Dietsch

عمال يقومون بإزالة الجليد والثلج من منصة التنصيب أثناء إجراء الاستعدادات النهائية خلال بروفة التنصيب.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يجلسون في مقاعدهم قبل بروفة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.

أعضاء فرقة &quot;The President&#x27;s Own&quot; التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يجلسون في مقاعدهم قبل بروفة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب. - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

أعضاء فرقة "The President's Own" التابعة لمشاة البحرية الأمريكية يجلسون في مقاعدهم قبل بروفة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.

© AP Photo / Jon Elswick

الشمس تشرق خلف مبنى الكونغرس الأمريكي أثناء بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي.

الشمس تشرق خلف مبنى الكونغرس الأمريكي أثناء بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي. - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Jon Elswick

الشمس تشرق خلف مبنى الكونغرس الأمريكي أثناء بروفة تنصيب الرئيس الأمريكي.

© AP Photo / Jon Elswick

أعضاء من الجيش يسيرون على الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي خلال بروفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أعضاء من الجيش يسيرون على الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي خلال بروفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Jon Elswick

أعضاء من الجيش يسيرون على الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي خلال بروفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

© Getty Images / Kevin Dietsch

الرقيب ماثيو نال، الذي ينوب في البروفة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتفاعل على منصة التنصيب خلال بروفة التنصيب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

الرقيب ماثيو نال، الذي ينوب في البروفة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتفاعل على منصة التنصيب خلال بروفة التنصيب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي. - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / Kevin Dietsch

الرقيب ماثيو نال، الذي ينوب في البروفة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتفاعل على منصة التنصيب خلال بروفة التنصيب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

© AP Photo / Jon Elswick

عامل يحرك الكراسي إلى أماكنها أثناء التدريب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

عامل يحرك الكراسي إلى أماكنها أثناء التدريب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Jon Elswick

عامل يحرك الكراسي إلى أماكنها أثناء التدريب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

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