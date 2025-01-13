https://sarabic.ae/20250113/بنك-السودان-المركزي-يفتح-أبوابه-في-الخرطوم-لأول-مرة-منذ-بدء-الحرب-1096745432.html

بنك السودان المركزي يفتح أبوابه في الخرطوم لأول مرة منذ بدء الحرب

بنك السودان المركزي يفتح أبوابه في الخرطوم لأول مرة منذ بدء الحرب

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير سودانية، أن بنك السودان المركزي، شرع في مباشرة أعماله بالعاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ بداية الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/ أبريل 2023. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T10:01+0000

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أخبار السودان اليوم

اقتصاد

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وأفادت مصادر لصحيفة "السوداني"، أمس الأحد، أن "البنك فتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي، وتغيير العملة وحماية المستهلك".وأضافت المصادر أن "بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية، من خلال تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات، وتوفير الحماية الكافية لهم".كما أوضحت المصادر أن "بنك السودان المركزي يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي، من خلال التفتيش المكتبي والميداني".ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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