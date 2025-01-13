دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر

عربي
مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/دولة-عربية-تواجه-شح-المياه-بأكبر-مشروع-لتحلية-مياه-البحر-1096737763.html
دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر
دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر
سبوتنيك عربي
وقّعت دولة عربية اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة شح في المياه على أراضيها. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T06:59+0000
2025-01-13T06:59+0000
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096737607_0:414:1262:1123_1920x0_80_0_0_865529df25094875dd1f4b7c57b7cb2b.jpg
وعقد الأردن الاتفاق مع شركتين فرنسيتين، يتلخص في تحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة أقصى جنوب البلاد على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة.وسيسهم المشروع الجديد والضخم، الذي يحمل اسم "الناقل الوطني"، في توفير خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وتشييد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو 4 ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن، الذي يعد من أكثر 5 دول في العالم افتقارا للمياه.ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2025، على أن ينجز بعد نحو 4 أعوام.وسيتولى ائتلاف شركتي "ميريديام" و"سويز" الفرنسيتين، مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز، التي تشمل مرحلة البناء و26 عاما من التشغيل، على أنه بعد انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري الأردنية بالكامل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".ويأتي هذا المشروع، بعد تعثر الاتفاق مع إسرائيل على مشروع ناقل "البحرين"، الذي كان سيربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا دراسة سابقة للبنك الدولي أجريت بمشاركة الأطراف الثلاثة، الأردن وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.يشار إلى أن الأردن، الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، عانى من شح المياه. وفي صيف عام 2021، مر الأردن بواحدة من أشد حالات الجفاف في تاريخه، ومع حلول عام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بمقدار الثلث تقريبا، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الحرارة بنحو 4.5 درجات، وفقا لتقديرات خبراء.
https://sarabic.ae/20240308/الأردن-يرد-على-تلميح-إسرائيل-بعدم-تمديد-اتفاقية-المياه-1086795107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096737607_0:295:1262:1241_1920x0_80_0_0_a5232e2b791a125b4c94c90737eca080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر

06:59 GMT 13.01.2025
© Photo / Unsplash/ Alex Perez مياه
مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
مياه
© Photo / Unsplash/ Alex Perez
تابعنا عبر
وقّعت دولة عربية اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة شح في المياه على أراضيها.
وعقد الأردن الاتفاق مع شركتين فرنسيتين، يتلخص في تحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة أقصى جنوب البلاد على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة.
وسيسهم المشروع الجديد والضخم، الذي يحمل اسم "الناقل الوطني"، في توفير خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وتشييد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو 4 ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن، الذي يعد من أكثر 5 دول في العالم افتقارا للمياه.
ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2025، على أن ينجز بعد نحو 4 أعوام.
وسيتولى ائتلاف شركتي "ميريديام" و"سويز" الفرنسيتين، مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز، التي تشمل مرحلة البناء و26 عاما من التشغيل، على أنه بعد انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري الأردنية بالكامل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويأتي هذا المشروع، بعد تعثر الاتفاق مع إسرائيل على مشروع ناقل "البحرين"، الذي كان سيربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه
8 مارس 2024, 12:12 GMT
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا دراسة سابقة للبنك الدولي أجريت بمشاركة الأطراف الثلاثة، الأردن وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن الأردن، الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، عانى من شح المياه.
وفي صيف عام 2021، مر الأردن بواحدة من أشد حالات الجفاف في تاريخه، ومع حلول عام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بمقدار الثلث تقريبا، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الحرارة بنحو 4.5 درجات، وفقا لتقديرات خبراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала