https://sarabic.ae/20250113/دولة-عربية-تواجه-شح-المياه-بأكبر-مشروع-لتحلية-مياه-البحر-1096737763.html
دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر
دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر
سبوتنيك عربي
وقّعت دولة عربية اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة شح في المياه على أراضيها. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T06:59+0000
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وعقد الأردن الاتفاق مع شركتين فرنسيتين، يتلخص في تحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة أقصى جنوب البلاد على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة.وسيسهم المشروع الجديد والضخم، الذي يحمل اسم "الناقل الوطني"، في توفير خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وتشييد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو 4 ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن، الذي يعد من أكثر 5 دول في العالم افتقارا للمياه.ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2025، على أن ينجز بعد نحو 4 أعوام.وسيتولى ائتلاف شركتي "ميريديام" و"سويز" الفرنسيتين، مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز، التي تشمل مرحلة البناء و26 عاما من التشغيل، على أنه بعد انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري الأردنية بالكامل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".ويأتي هذا المشروع، بعد تعثر الاتفاق مع إسرائيل على مشروع ناقل "البحرين"، الذي كان سيربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا دراسة سابقة للبنك الدولي أجريت بمشاركة الأطراف الثلاثة، الأردن وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.يشار إلى أن الأردن، الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، عانى من شح المياه. وفي صيف عام 2021، مر الأردن بواحدة من أشد حالات الجفاف في تاريخه، ومع حلول عام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بمقدار الثلث تقريبا، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الحرارة بنحو 4.5 درجات، وفقا لتقديرات خبراء.
https://sarabic.ae/20240308/الأردن-يرد-على-تلميح-إسرائيل-بعدم-تمديد-اتفاقية-المياه-1086795107.html
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أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تواجه شح المياه بأكبر مشروع لتحلية مياه البحر
وقّعت دولة عربية اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة شح في المياه على أراضيها.
وعقد الأردن الاتفاق مع شركتين فرنسيتين، يتلخص في تحلية مياه البحر ونقلها من خليج العقبة أقصى جنوب البلاد على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة.
وسيسهم المشروع الجديد والضخم، الذي يحمل اسم "الناقل الوطني"، في توفير خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وتشييد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو 4 ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن، الذي يعد من أكثر 5 دول في العالم افتقارا للمياه.
ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي 2025، على أن ينجز بعد نحو 4 أعوام.
وسيتولى ائتلاف شركتي "ميريديام" و"سويز" الفرنسيتين، مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز، التي تشمل مرحلة البناء و26 عاما من التشغيل، على أنه بعد انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري الأردنية بالكامل، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
ويأتي هذا المشروع، بعد تعثر الاتفاق مع إسرائيل على مشروع ناقل "البحرين"، الذي كان سيربط بين البحرين الأحمر والميت، والذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول عام 2050، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا دراسة سابقة للبنك الدولي أجريت بمشاركة الأطراف الثلاثة، الأردن وتل أبيب والسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن الأردن، الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، عانى من شح المياه.
وفي صيف عام 2021، مر الأردن بواحدة من أشد حالات الجفاف في تاريخه، ومع حلول عام 2100، قد ينخفض هطول الأمطار بمقدار الثلث تقريبا، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الحرارة بنحو 4.5 درجات، وفقا لتقديرات خبراء.