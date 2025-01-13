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مصر تجهز وحدات الطوارئ وترفع حالة الاستنفار.. لماذا تستعد الدولة؟
مصر تجهز وحدات الطوارئ وترفع حالة الاستنفار.. لماذا تستعد الدولة؟
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كشف وزير الموارد المائية في مصر هاني سويلم، عن الاستعدادات التي تتخذها الدولة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال فترة "السدة الشتوية". 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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"السدة الشتوية" هى إجراء سنوي، تنفذه وزارة الموارد المائية في البلاد، بحبس المياه عن المجاري المائية خلال فترة معينة، لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الري والصرف.وقال الوزير سويلم، إن "أجهزة الوزارة تواصل متابعة أعمال الصيانة الجارية حاليا وتنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأكد الوزير المصري جاهزية شبكة المجاري المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.وتابع أن "مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية، الأمر الذي يسهم في تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضي الزراعية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضي الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار".ووجّه سويلم باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات الآمنة لمحطات مياه الشرب والكهرباء خلال فتره السدة الشتوية، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الزمامات التي تنتهي بها فتره السد الشتوية أولاً بأول، مع تحقيق اتزان شبكة الري على مدار الساعة.
https://sarabic.ae/20221227/برلماني-مصري-يتجول-بقارب-صيد-في-الإسكندرية-بعدما-أغرقتها-الأمطار-1071661176.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تجهز وحدات الطوارئ وترفع حالة الاستنفار.. لماذا تستعد الدولة؟

08:44 GMT 13.01.2025
© Photo / مؤسسة "شباب بتحب مصر"حملة "نظافة النيل" في المحافظات المصرية
حملة نظافة النيل في المحافظات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / مؤسسة "شباب بتحب مصر"
تابعنا عبر
كشف وزير الموارد المائية في مصر هاني سويلم، عن الاستعدادات التي تتخذها الدولة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال فترة "السدة الشتوية".
"السدة الشتوية" هى إجراء سنوي، تنفذه وزارة الموارد المائية في البلاد، بحبس المياه عن المجاري المائية خلال فترة معينة، لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الري والصرف.
وقال الوزير سويلم، إن "أجهزة الوزارة تواصل متابعة أعمال الصيانة الجارية حاليا وتنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
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وأكد الوزير المصري جاهزية شبكة المجاري المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل بفاعلية مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة.
وتابع أن "مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية، الأمر الذي يسهم في تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضي الزراعية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضي الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار".
ووجّه سويلم باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات الآمنة لمحطات مياه الشرب والكهرباء خلال فتره السدة الشتوية، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الزمامات التي تنتهي بها فتره السد الشتوية أولاً بأول، مع تحقيق اتزان شبكة الري على مدار الساعة.
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