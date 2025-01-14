https://sarabic.ae/20250114/اعتقال-لاعب-إسباني-على-خلفية-قضية-مراهنات--1096794287.html

اعتقال لاعب إسباني على خلفية قضية "مراهنات"

اعتقال لاعب إسباني على خلفية قضية "مراهنات"

سبوتنيك عربي

أكد ناد إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت لفترة أحد نجومه بسبب مزاعم تورطه في مراهنات غير قانونية. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T19:11+0000

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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كيكي سالاس، مدافع نادي إشبيلية الإسباني تم اعتقاله لفترة وجيزة من قبل الشرطة الإسبانية، على خلفية تورطه في قضية "مراهنات".واحتجزت الشرطة الإسبانية كيكي سالاس في مقر النادي، فور الانتهاء من التدريب وأفرجت عنه بعد استجوابه، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال.وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها "ستطلب الانضمام إلى الادعاء كطرف متضرر إذا أدى التحقيق إلى رفع دعوى قضائية"، مضيفة أنه "كل عام، تقدم رابطة الدوري الإسباني للاعبين ورش عمل إلزامية حول النزاهة، إذ يتم شرح هذه القضايا وإعلامهم (اللاعبين) بها، حتى تكون الأمور واضحة للغاية أمامهم بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله".وأفادت الصحيفة بأنه تم القبض على شخصين آخرين على صلة بسالاس، البالغ من العمر 22 عاما خضع للتحقيق نتيجة لسعيه المتعمد للحصول على إنذارات خلال العديد من مباريات الدوري الإسباني في موسم 2023-2024.ويشار إلى أن سالاس حصل على 10 بطاقات صفراء في الموسم الماضي، ما جعله اللاعب الأكثر حصولا على الإنذار في الدوري الإسباني خلال تلك الفترة، حيث أكد مسؤولون في نادي إشبيلية إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات بشأن الموقف، حيث يتوقع تربح أصدقائه من المراهنة على ذلك.ويشار إلى أن كيكي سالاس شارك في 16 مباراة مع إشبيلية هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي أهداف، ولم يحصل المدافع صاحب الـ22 على أي بطاقات ملونة هذا الموسم.

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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, الأخبار