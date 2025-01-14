https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، وقعا مذكرة تفاهم... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T19:45+0000

2025-01-14T19:45+0000

2025-01-14T19:45+0000

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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن علي رضا بيات التقى بوزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته إلى العاصمة الرياض، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا وملفات موسم الحج والعمرة.وتناولت المناقشات الثنائية قضايا تنفيذ عمليات الحج والعمرة، والنقل الجوي والبري بين البلدين وكل الملفات الصحية الخاصة بالمشاعر المقدسة والقضايا الثقافية، فضلا عن ترتيبات سفر المعتمرين الإيرانيين.وأوضحت الوكالة أن مسؤولي البلدين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الثنائية، أهمها تنظيم رحلات الطيران وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، مع المطالبة بزيادة حصة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل، ورفع معدلات إرسال المعتمرين خلال العام القادم، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الإيرانيين.ويشار إلى منظمة الحج والزيارة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن موسم الحج للعام 2025 سيبدأ في شهر أيار/مايو 2025، بحصة تبلغ 87,550 حاجا إيرانيا. وأكدت المنظمة أن عملية التسجيل لهذه الرحلة تجري حاليا بناء على الأولويات المحددة لحاملي سندات الحج.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sarabic.ae/20241119/السعودية-وإيران-تكشفان-عن-أرقام-إيجابية-في-الحج-والعمرة-وتعربان-عن-استعدادهما-لتوقيع-اتفاقية-1094974843.html

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