https://sarabic.ae/20250115/إعلام-اعتقال-إرهابي-في-سوريا-يبث-فيديوهات-تهدد-الدولة-المصرية-1096806354.html
إعلام: اعتقال إرهابي في سوريا يبث فيديوهات تهدد الدولة المصرية
إعلام: اعتقال إرهابي في سوريا يبث فيديوهات تهدد الدولة المصرية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عربية بأن السلطات السورية تمكنت من اعتقال المصري أحمد المنصور، المعروف بإطلاقه تهديدات ضد الدولة المصرية من داخل سوريا. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T11:22+0000
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وحسبما ذكر موقع "العربية نت"، كشفت منصات تابعة لجماعة الإخوان، اختفاء الإرهابي المصري أحمد المنصور الذي يبث فيديوهات مسيئة ضد مصر من داخل الأراضي السورية وغموض مصيره.ووفقا لتلك المنصات، فإن الإرهابي المصري كان مدعوًا ضمن قادة فصائل مسلحة آخرين لحضور اجتماع مع مسؤول عسكري سوري، صباح أمس الثلاثاء.وكان المنصور قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في فيديوهات من مكتبه في العاصمة السورية دمشق يهاجم فيها مصر، مهددا بثورة وعنف ضد السلطات المصرية.يشار إلى أن المنصور من مواليد محافظة الإسكندرية، لكنه ينحدر من محافظة سوهاج، وكان قد شارك في اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، وعقب الإطاحة بحكم الإخوان فر من مصر وانضم إلى الحركات المسلحة في سوريا.وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما، معلنًا استنكاره من تصرفاته، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيقه للحصول على الماجستير من إيطاليا.
https://sarabic.ae/20250113/لماذا-وصف-وزير-خارجية-مصر-الإدارة-الحالية-في-سوريا-بـسلطة-الأمر-الواقع-1096738240.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: اعتقال إرهابي في سوريا يبث فيديوهات تهدد الدولة المصرية
أفادت وسائل إعلام عربية بأن السلطات السورية تمكنت من اعتقال المصري أحمد المنصور، المعروف بإطلاقه تهديدات ضد الدولة المصرية من داخل سوريا.
وحسبما ذكر
موقع "العربية نت"، كشفت منصات تابعة لجماعة الإخوان، اختفاء الإرهابي المصري أحمد المنصور الذي يبث فيديوهات مسيئة ضد مصر من داخل الأراضي السورية وغموض مصيره.
ووفقا لتلك المنصات، فإن الإرهابي المصري كان مدعوًا ضمن قادة فصائل مسلحة آخرين لحضور اجتماع مع مسؤول عسكري سوري، صباح أمس الثلاثاء.
واختفى بعدها ولم يظهر حتى الآن، مرجحة اعتقاله من جانب السلطات السورية ونقله لأحد المواقع العسكرية، وإمكانية تسليمه لمصر.
وكان المنصور قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في فيديوهات من مكتبه في العاصمة السورية دمشق يهاجم فيها مصر
، مهددا بثورة وعنف ضد السلطات المصرية.
يشار إلى أن المنصور من مواليد محافظة الإسكندرية، لكنه ينحدر من محافظة سوهاج، وكان قد شارك في اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، وعقب الإطاحة بحكم الإخوان
فر من مصر وانضم إلى الحركات المسلحة في سوريا.
وفي السياق، أعلنت أسرته تبرؤها منه في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، ونفى والده عاطف المنصور ما ردده ابنه أن السلطات المصرية استوقفته أو أي أحد من أسرته وقامت بحبسهم.
وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما، معلنًا استنكاره من تصرفاته، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيقه للحصول على الماجستير من إيطاليا.