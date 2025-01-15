https://sarabic.ae/20250115/القبض-على-رئيس-كوريا-الجنوبية-في-مقر-إقامته-على-خلفية-فرض-الأحكام-العرفية-فيديو-1096797179.html
القبض على رئيس كوريا الجنوبية في مقر إقامته على خلفية فرض الأحكام العرفية.. فيديو
القبض على رئيس كوريا الجنوبية في مقر إقامته على خلفية فرض الأحكام العرفية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، اليوم الأربعاء، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T05:36+0000
2025-01-15T05:36+0000
2025-01-15T05:36+0000
الرئيس الكوري الجنوبي
كوريا الجنوبية
العالم
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وأكدت وحدة التحقيق المشتركة التي تتكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والمكتب الوطني للتحقيقات، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، في إشعار قصير أنه تم القبض على يون في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه.وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس الكوري الجنوبي, كوريا الجنوبية, العالم
الرئيس الكوري الجنوبي, كوريا الجنوبية, العالم
القبض على رئيس كوريا الجنوبية في مقر إقامته على خلفية فرض الأحكام العرفية.. فيديو
أُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، اليوم الأربعاء، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأكدت وحدة التحقيق المشتركة التي تتكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والمكتب الوطني للتحقيقات، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، في إشعار قصير أنه تم القبض على يون في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه
في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه.
وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.