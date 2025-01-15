بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html
بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون للذكرى الـ80... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:05+0000
2025-01-15T13:05+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809870_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_576053b33323805f26e3caf0a183eb59.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لحزب "بوبيدا" (النصر) الروسي: "يفتتح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا" اليوم عامًا مهمًا جدًا لبلدنا، وفي شهر مايو (أيار) سنحتفل بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والذي تكمن أهميته في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله، هائلة حقا".وتابع بوتين: "مشاعر حب الوطن والمسؤولية تجاهه توحد مجتمعنا. كل مواطن روسي يسهم في الحفاظ على وطنه، من خلال عمله وإنجازاته في العلوم والثقافة والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة، وفي المجال العسكري، ويخلق تنميته الواثقة والمستقرة في المنظور التاريخي القريب والبعيد.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.
https://sarabic.ae/20250110/الكرملين-يؤكد-انفتاح-بوتين-على-الاتصالات-مع-القادة-الدوليين-بمن-فيهم-ترامب-1096649707.html
https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809870_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_5b6269973e6e854b40a86151dc216d50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم

13:05 GMT 15.01.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون للذكرى الـ80 رمزية كبيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لحزب "بوبيدا" (النصر) الروسي: "يفتتح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا" اليوم عامًا مهمًا جدًا لبلدنا، وفي شهر مايو (أيار) سنحتفل بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والذي تكمن أهميته في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله، هائلة حقا".

وأضاف: "تأكيداً لذكرانا الدائمة بأحداث الحرب الوطنية العظمى والنصر العظيم على النازية، ورمزاً لاستمرارية الأجيال المتواصلة، تم إعلان عام 2025 عام المدافع عن الوطن في روسيا".

لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب
10 يناير, 09:47 GMT
وتابع بوتين: "مشاعر حب الوطن والمسؤولية تجاهه توحد مجتمعنا. كل مواطن روسي يسهم في الحفاظ على وطنه، من خلال عمله وإنجازاته في العلوم والثقافة والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة، وفي المجال العسكري، ويخلق تنميته الواثقة والمستقرة في المنظور التاريخي القريب والبعيد.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إنه تم دعوة عسكريين من 19 دولة صديقة إلى العرض العسكري المقرر في التاسع من مايو/أيار في موسكو، وقد أكدت عشر منها بالفعل مشاركتها.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا توجد ظروف لإنهاء الصراع في أوكرانيا
30 ديسمبر 2024, 08:42 GMT
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.
وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала