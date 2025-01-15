https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html

بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم

بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون للذكرى الـ80... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T13:05+0000

2025-01-15T13:05+0000

2025-01-15T13:05+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لحزب "بوبيدا" (النصر) الروسي: "يفتتح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا" اليوم عامًا مهمًا جدًا لبلدنا، وفي شهر مايو (أيار) سنحتفل بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والذي تكمن أهميته في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله، هائلة حقا".وتابع بوتين: "مشاعر حب الوطن والمسؤولية تجاهه توحد مجتمعنا. كل مواطن روسي يسهم في الحفاظ على وطنه، من خلال عمله وإنجازاته في العلوم والثقافة والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة، وفي المجال العسكري، ويخلق تنميته الواثقة والمستقرة في المنظور التاريخي القريب والبعيد.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.

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