https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html
بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون للذكرى الـ80... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:05+0000
2025-01-15T13:05+0000
2025-01-15T13:05+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809870_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_576053b33323805f26e3caf0a183eb59.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لحزب "بوبيدا" (النصر) الروسي: "يفتتح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا" اليوم عامًا مهمًا جدًا لبلدنا، وفي شهر مايو (أيار) سنحتفل بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والذي تكمن أهميته في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله، هائلة حقا".وتابع بوتين: "مشاعر حب الوطن والمسؤولية تجاهه توحد مجتمعنا. كل مواطن روسي يسهم في الحفاظ على وطنه، من خلال عمله وإنجازاته في العلوم والثقافة والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة، وفي المجال العسكري، ويخلق تنميته الواثقة والمستقرة في المنظور التاريخي القريب والبعيد.وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.
https://sarabic.ae/20250110/الكرملين-يؤكد-انفتاح-بوتين-على-الاتصالات-مع-القادة-الدوليين-بمن-فيهم-ترامب-1096649707.html
https://sarabic.ae/20241230/الكرملين-لا-توجد-ظروف-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1096323234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809870_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_5b6269973e6e854b40a86151dc216d50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون للذكرى الـ80 رمزية كبيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة المنظمة لحزب "بوبيدا" (النصر) الروسي: "يفتتح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية "بوبيدا" اليوم عامًا مهمًا جدًا لبلدنا، وفي شهر مايو (أيار) سنحتفل بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والذي تكمن أهميته في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله، هائلة حقا".
وأضاف: "تأكيداً لذكرانا الدائمة بأحداث الحرب الوطنية العظمى والنصر العظيم على النازية، ورمزاً لاستمرارية الأجيال المتواصلة، تم إعلان عام 2025 عام المدافع عن الوطن في روسيا".
وتابع بوتين: "مشاعر حب الوطن والمسؤولية تجاهه توحد مجتمعنا. كل مواطن روسي يسهم في الحفاظ على وطنه، من خلال عمله وإنجازاته في العلوم والثقافة والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة، وفي المجال العسكري، ويخلق تنميته الواثقة والمستقرة في المنظور التاريخي القريب والبعيد.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إنه تم دعوة عسكريين من 19 دولة صديقة إلى العرض العسكري المقرر في التاسع من مايو/أيار في موسكو، وقد أكدت عشر منها بالفعل مشاركتها.
30 ديسمبر 2024, 08:42 GMT
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة
حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.
وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.