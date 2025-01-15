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القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور
توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحظات الأولى لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سيوك يول، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, رئيس كوريا الجنوبية
фото, صور, العالم, رئيس كوريا الجنوبية

توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور

08:49 GMT 15.01.2025
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للحظات الأولى لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سيوك يول، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
© AP Photo / Korea Pool

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، كوريا الجنوبية.

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Korea Pool

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

مؤيدو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يتفاعلون بينما يحاول ضباط الشرطة منعهم بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

مؤيدو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يتفاعلون بينما يحاول ضباط الشرطة منعهم بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Lee Jin-man

مؤيدو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يتفاعلون بينما يحاول ضباط الشرطة منعهم بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

مواطنة مؤيدة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول تمسح دموعها خلال مسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

مواطنة مؤيدة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول تمسح دموعها خلال مسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Lee Jin-man

مواطنة مؤيدة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول تمسح دموعها خلال مسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Lee Jin-man

أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

ضباط الشرطة يقفون أمام بوابة المقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

ضباط الشرطة يقفون أمام بوابة المقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Lee Jin-man

ضباط الشرطة يقفون أمام بوابة المقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

شاشة ضخمة تعرض لقطات للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أثناء تنظيم أنصاره لمسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

شاشة ضخمة تعرض لقطات للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أثناء تنظيم أنصاره لمسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Lee Jin-man

شاشة ضخمة تعرض لقطات للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أثناء تنظيم أنصاره لمسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

ضباط الشرطة يسيرون إلى بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية

ضباط الشرطة يسيرون إلى بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Lee Jin-man

ضباط الشرطة يسيرون إلى بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

الشرطة والمحققون خارج المقر الرئاسي، وهم يقومون بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

الشرطة والمحققون خارج المقر الرئاسي، وهم يقومون بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

الشرطة والمحققون خارج المقر الرئاسي، وهم يقومون بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

مشرعون وأعضاء من حزب سلطة الشعب يظهرون عند المدخل المحصن للمقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في سيئول، كوريا الجنوبية.

مشرعون وأعضاء من حزب سلطة الشعب يظهرون عند المدخل المحصن للمقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

مشرعون وأعضاء من حزب سلطة الشعب يظهرون عند المدخل المحصن للمقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في سيئول، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرئاسي ليوون سوك يول، بينما يقف رجال الشرطة والمحققون للحراسة، في سيئول، كوريا الجنوبية.

سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرئاسي ليوون سوك يول، بينما يقف رجال الشرطة والمحققون للحراسة، في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرئاسي ليوون سوك يول، بينما يقف رجال الشرطة والمحققون للحراسة، في سيئول، كوريا الجنوبية.

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