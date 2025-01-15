توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، كوريا الجنوبية.
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، كوريا الجنوبية.
مؤيدو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يتفاعلون بينما يحاول ضباط الشرطة منعهم بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
مؤيدو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يتفاعلون بينما يحاول ضباط الشرطة منعهم بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
مواطنة مؤيدة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول تمسح دموعها خلال مسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
مواطنة مؤيدة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول تمسح دموعها خلال مسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
ضباط الشرطة يقفون أمام بوابة المقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
ضباط الشرطة يقفون أمام بوابة المقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
شاشة ضخمة تعرض لقطات للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أثناء تنظيم أنصاره لمسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
شاشة ضخمة تعرض لقطات للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أثناء تنظيم أنصاره لمسيرة لمعارضة عزله بالقرب من المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
ضباط الشرطة يسيرون إلى بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية
ضباط الشرطة يسيرون إلى بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية
الشرطة والمحققون خارج المقر الرئاسي، وهم يقومون بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
الشرطة والمحققون خارج المقر الرئاسي، وهم يقومون بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
مشرعون وأعضاء من حزب سلطة الشعب يظهرون عند المدخل المحصن للمقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في سيئول، كوريا الجنوبية.
مشرعون وأعضاء من حزب سلطة الشعب يظهرون عند المدخل المحصن للمقر الرئاسي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في سيئول، كوريا الجنوبية.
سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرئاسي ليوون سوك يول، بينما يقف رجال الشرطة والمحققون للحراسة، في سيئول، كوريا الجنوبية.
سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرئاسي ليوون سوك يول، بينما يقف رجال الشرطة والمحققون للحراسة، في سيئول، كوريا الجنوبية.