توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور

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أحد مواكب السيارات الخاصة بالرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يغادر إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من بوابة المقر الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.