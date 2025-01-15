https://sarabic.ae/20250115/روسيا-وليبيا-تخططان-لتوسيع-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1096807063.html
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
سبوتنيك عربي
أكدت روسيا تطلعها لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T11:51+0000
2025-01-15T11:51+0000
2025-01-15T11:51+0000
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وذكرت السفارة الروسية في ليبيا في بيان، أن ذلك جاء عقب اجتماع عمل بين نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، وسفير ليبيا لدى روسيا، محمد المغراوي.وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع استعدادات استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية، حيث أعربا عن اهتمامهما المتبادل بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية بين البلدين.وجرى التطرق إلى إمكانية عقد لقاء ثنائي بين رئيسي اللجنة، وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، ووزير النقل الليبي، محمد الشهوبي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة.كما أبرزت وزارة الطاقة الروسية وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مجالات النفط، الغاز، والطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في قطاعات أخرى.
https://sarabic.ae/20240221/ليبيا-يجب-تفعيل-الاتفاقيات-المشتركة-واستئناف-المشاريع-المتوقفة-مع-روسيا-1086280601.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
أكدت روسيا تطلعها لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد.
وذكرت السفارة الروسية في ليبيا
في بيان، أن ذلك جاء عقب اجتماع عمل بين نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، وسفير ليبيا لدى روسيا، محمد المغراوي.
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع استعدادات استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية، حيث أعربا عن اهتمامهما المتبادل بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية بين البلدين.
وجرى التطرق إلى إمكانية عقد لقاء ثنائي بين رئيسي اللجنة، وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، ووزير النقل الليبي، محمد الشهوبي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة.
21 فبراير 2024, 11:22 GMT
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية ما زالت مهتمة بالمشاركة في مشاريع الطاقة داخل ليبيا، مشددا على أهمية ليبيا كشريك استراتيجي وواعد لروسيا ضمن الدول الأفريقية.
كما أبرزت وزارة الطاقة الروسية وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مجالات النفط، الغاز، والطاقة
، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في قطاعات أخرى.