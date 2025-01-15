لحظات ساحرة... أول قمر مكتمل لعام 2025

"قمر الذئب" يشرق خلف صورة ظلية لتمثال السلام المنتصر في أسونسيون، باراغواي.
"قمر الذئب" يشرق خلف صورة ظلية لتمثال السلام المنتصر في أسونسيون، باراغواي.
"قمر الذئب" يغيب في الصباح الباكر في دريسدن ألمانيا.
"قمر الذئب" يغيب في الصباح الباكر في دريسدن ألمانيا.
أول قمر مكتمل لعام 2025، يضيء سماء الليل فوق جسر القصر الصيفي في 14 يناير/كانون الثاني 2025 في بكين، الصين.
أول قمر مكتمل لعام 2025، يضيء سماء الليل فوق جسر القصر الصيفي في 14 يناير/كانون الثاني 2025 في بكين، الصين.
أول قمر مكتمل في السنة، يسمى قمر الذئب، يشرق في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
أول قمر مكتمل في السنة، يسمى قمر الذئب، يشرق في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
"قمر الذئب" يرتفع في السماء أثناء احتجابه للمريخ في سماء شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية.
"قمر الذئب" يرتفع في السماء أثناء احتجابه للمريخ في سماء شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية.
البدر يرتفع فوق مئذنة في سماء جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2025.
البدر يرتفع فوق مئذنة في سماء جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2025.
قمر شهر يناير المعروف باسم قمر الذئب يرتفع فوق التكوينات الصخرية في سييرا دي غواداراما خلال ليلة شتوية باردة.
قمر شهر يناير المعروف باسم قمر الذئب يرتفع فوق التكوينات الصخرية في سييرا دي غواداراما خلال ليلة شتوية باردة.
"قمر الذئب" يرتفع فوق تلال هوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
"قمر الذئب" يرتفع فوق تلال هوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.