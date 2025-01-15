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لحظات ساحرة... أول قمر مكتمل لعام 2025
لحظات ساحرة... أول قمر مكتمل لعام 2025
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق "قمر الذئب" أول قمر مكتمل لعام 2025 في مناطق مختلفة حول العالم. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

لحظات ساحرة... أول قمر مكتمل لعام 2025

10:59 GMT 15.01.2025
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق "قمر الذئب" أول قمر مكتمل لعام 2025 في مناطق مختلفة حول العالم.
© AP Photo / Jorge Saenz

"قمر الذئب" يشرق خلف صورة ظلية لتمثال السلام المنتصر في أسونسيون، باراغواي.

&quot;قمر الذئب&quot; يشرق خلف صورة ظلية لتمثال السلام المنتصر في أسونسيون، باراغواي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jorge Saenz

"قمر الذئب" يشرق خلف صورة ظلية لتمثال السلام المنتصر في أسونسيون، باراغواي.

© Getty Images / Robert Michael

"قمر الذئب" يغيب في الصباح الباكر في دريسدن ألمانيا.

&quot;قمر الذئب&quot; يغيب في الصباح الباكر في دريسدن ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Robert Michael

"قمر الذئب" يغيب في الصباح الباكر في دريسدن ألمانيا.

© Getty Images / Zhang Wei/China News Service/VCG

أول قمر مكتمل لعام 2025، يضيء سماء الليل فوق جسر القصر الصيفي في 14 يناير/كانون الثاني 2025 في بكين، الصين.

أول قمر مكتمل لعام 2025، يضيء سماء الليل فوق جسر القصر الصيفي في 14 يناير/كانون الثاني 2025 في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Zhang Wei/China News Service/VCG

أول قمر مكتمل لعام 2025، يضيء سماء الليل فوق جسر القصر الصيفي في 14 يناير/كانون الثاني 2025 في بكين، الصين.

© AP Photo / Mukhtar Khan

أول قمر مكتمل في السنة، يسمى قمر الذئب، يشرق في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

أول قمر مكتمل في السنة، يسمى قمر الذئب، يشرق في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mukhtar Khan

أول قمر مكتمل في السنة، يسمى قمر الذئب، يشرق في سريناغار، كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

© Getty Images / Anadolu/Peter Zay

"قمر الذئب" يرتفع في السماء أثناء احتجابه للمريخ في سماء شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية.

&quot;قمر الذئب&quot; يرتفع في السماء أثناء احتجابه للمريخ في سماء شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Peter Zay

"قمر الذئب" يرتفع في السماء أثناء احتجابه للمريخ في سماء شارلوت، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

البدر يرتفع فوق مئذنة في سماء جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2025.

البدر يرتفع فوق مئذنة في سماء جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ismael Adnan Yaqoob

البدر يرتفع فوق مئذنة في سماء جدة بالمملكة العربية السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2025.

© Getty Images / Marcos del Mazo/LightRocket

قمر شهر يناير المعروف باسم قمر الذئب يرتفع فوق التكوينات الصخرية في سييرا دي غواداراما خلال ليلة شتوية باردة.

قمر شهر يناير المعروف باسم قمر الذئب يرتفع فوق التكوينات الصخرية في سييرا دي غواداراما خلال ليلة شتوية باردة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Marcos del Mazo/LightRocket

قمر شهر يناير المعروف باسم قمر الذئب يرتفع فوق التكوينات الصخرية في سييرا دي غواداراما خلال ليلة شتوية باردة.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

"قمر الذئب" يرتفع فوق تلال هوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

&quot;قمر الذئب&quot; يرتفع فوق تلال هوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

"قمر الذئب" يرتفع فوق تلال هوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

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